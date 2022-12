Horóscopo de hoy: día sábado 03 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amanda Seyfried, 37; Bruno Campos, 49; Holly Marie Combs, 49; Julianne Moore, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su casa es su refugio y necesita ser cuidada adecuadamente si quiere que le proporcione los medios para cumplir sus sueños. Convierta este año en uno lleno de objetivos que fomenten el buen estado físico, una mejor apariencia y un estilo de vida saludable. Ponga su atención en lo que es importante para usted y en las relaciones que más le importan. Sus números son 5, 17, 21, 24, 30, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, carismático y generoso. Es único y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): exhiba una cara feliz y mézclese con personas que comparten su entusiasmo positivo. Diga lo que piensa, comparta información y vea lo que ocurre. La dedicación y el trabajo duro harán maravillas por su ego y su reputación. El romance está en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): comuníquese con personas familiarizadas con su trabajo o habilidades y recibirá información que puede ayudarle a diversificarse. No limite lo que puede hacer ni deje que los asuntos emocionales interfieran con sus planes. Aprenda de sus errores y de la experiencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): está en una mejor posición de lo que cree. No deje que nadie le hable de algo que no quiere hacer ni lo convenza de que no puede hacer las cosas a su manera. Confíe y crea en usted mismo, y continúe sin vacilar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se preocupe por lo que no puede cambiar. Espere su momento, sea paciente y concéntrese en algo creativo que le brinde satisfacción. No permita que aquello que hagan o digan otros lo haga enojar o lo ponga en una posición comprometedora. Mantenga la paz. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva y aprenda. La experiencia es la maestra más fantástica. Desarrolle un plan para ayudar a construir un futuro seguro e incrementar la felicidad personal. Una promesa cambiará su vida y le traerá beneficios inesperados y objetivos a largo plazo. El romance va en aumento. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija un lugar, actividad o evento y póngase en marcha. Dedique tiempo a desafiarse a si mismo y a concentrarse en cómo mejorar la forma en que se ve, en cómo se siente y cuánto sabe. Se alientan los viajes, las actividades educativas, las reuniones y el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): hacer algo que disfrute le levantará el ánimo y lo alentará a ponerse en contacto con personas que lo hagan pensar y probar cosas nuevas. Controle sus gastos y no deje sus objetos de valor a la vista. Evite la tentación o el comportamiento que pueda influir negativamente en su reputación. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no comience algo que no pueda terminar. Sea paciente con los asuntos domésticos, mantenga la paz en el hogar y evite peleas que puedan dividir a amigos y familiares. Realice cambios basados en hechos y en la mejor manera de satisfacer a la mayoría. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): póngase en contacto con gente, obtenga una segunda opinión y viva dentro de sus posibilidades. No crea todo lo que escucha ni tenga miedo de hacer preguntas o de estar en desacuerdo. Defiéndase a si mismo y a sus derechos, y avance con una actitud apasionada. Se alienta el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque nuevas formas de hacer las viejas cosas. Use su imaginación y encontrará una manera de ponerle precio a algo que tiene para ofrecer. No se contenga, pero no se involucre en una situación sin salida con alguien propenso a discutir. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise cómo se ha manejado financieramente y se le ocurrirá una idea que le permita usar sus habilidades para ayudar a una causa en la que cree y generar dinero extra al mismo tiempo. Haga una propuesta y vea qué sucede. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se engañe creyendo en algo porque es conveniente. Examine los aspectos negativos y positivos antes de aceptar o ignorar una propuesta. Avance en solitario si quiere evitar interferencias. Se alienta la moderación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.