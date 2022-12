Horóscopo de hoy: día miércoles 07 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emily Browning, 34; C. Thomas Howell, 56; Tom Waits, 73; Ellen Burstyn, 90.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje en claro lo que quiere lograr este año. No permita que ninguna manipulación emocional lo haga tomar una dirección diferente. Siéntase orgulloso de lo que hace y no pierda de vista su objetivo hasta que esté satisfecho con los resultados. Evite las sugerencias exageradas y apéguese a una estrategia simple y asequible que lo lleve a donde quiere ir. Sus números son 6, 19, 26, 29, 35, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, único y entusiasta. Es innovador y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reconsidere cómo se gana la vida y qué opciones tiene que puedan traerle dinero extra. No actúe prematuramente; ponga todo en orden antes de cambiar de dirección o de aumentar sus responsabilidades. Priorice la preparación y el éxito será suyo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los cambios que se produzcan provocarán confusión e incertidumbre. En caso de duda, dé un paso atrás y observe. No reaccione de forma exagerada ni dé una impresión equivocada a alguien que pueda influir en su vida, posición o futuro. No gaste ni se dé gustos tontamente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): apéguese a las cosas y las personas que conoce mejor. Confiar en alguien que apenas conoce lo pondrá en una posición vulnerable. Sea observador, pero no haga promesas que puedan poner en peligro su estatus, reputación o salud. La disciplina es necesaria para evitar la tentación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los tiempos están cambiando y usted también. Deje que su intuición guíe el camino. Las ideas que se le ocurran lo colocarán en una posición que le ayudará tanto a usted como a los demás. Un plan para hacer que su dinero alcance reducirá la deuda. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): planee divertirse y terminar sus tareas. Rodéese de personas con ideas afines que compartan sus preocupaciones y encontrará una manera de unificar y proteger lo que es importante para usted. Establezca el estándar en lugar de adoptar un plan que no aprueba. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): apéguese a su plan original, independientemente de lo que decidan hacer los demás. Sea creativo, use su imaginación y cree experiencias emocionantes que conduzcan al crecimiento personal y a nuevos comienzos. Siga a su corazón, haga lo correcto y lo mejor para usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trabaje solo y controle cualquier situación que enfrente, o alguien más intervendrá y se hará cargo. No crea todo lo que escuche ni confíe en nadie que lo inste o lo tiente a involucrarse en un comportamiento despilfarrador o en empresas conjuntas. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al negociar o invertir preste atención a los detalles. Escuche su voz interior, no la de un vendedor que habla rápido, y evitará gastar en cosas que no necesita. Haga del ahorro su objetivo. Obtenga una segunda opinión sobre dinero, enfermedades o contratos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en usted mismo y no se sentirá decepcionado. Tenga cuidado con las personas que tratan de aprovecharse de usted. Tome la iniciativa de dirigir el espectáculo en lugar de ser un espectador. Practique la moderación y luche por la superación personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): abra sus puertas a personas que lo hagan pensar y le ofrezcan opiniones y opciones alternativas que puedan ayudarle a lograr un cambio positivo. Muestre entusiasmo al contribuir; su aporte levantará la moral y alentará a otros a brindar sus servicios. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): realice mejoras en el hogar que aumenten su comodidad o que lo alienten a llevar un estilo de vida saludable. Preste atención a lo que otros hacen o dicen, y asóciese con personas que tiendan a animarlo. La actitud lo es todo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evalúe las situaciones, vea quién está de su lado y diríjase en una dirección que atraiga a personas de ideas afines. No confíe en nadie que use sutilezas para persuadirlo de hacer cosas que no debe. Sepa cuándo decir no y aléjese de la tentación. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.