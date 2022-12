Horóscopo de hoy: día viernes 09 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Simon Helberg, 42; Donny Osmond, 65; Beau Bridges, 81; Dame Judi Dench, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que la sensibilidad sea su perdición. Ante cualquier cosa que encuentre adopte un enfoque cauteloso y tenga en cuenta lo que es cierto antes de transmitir la información. En cuanto al manejo del dinero, la salud y los contratos, sea inteligente, busque seguridad y protección. Aclare su visión a los demás y haga lo que pueda para convertir su sueño en realidad. Diga no al comportamiento inadecuado. Sus números son 3, 10, 17, 26, 39, 42, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sabio, diligente y flexible. Es único y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): se recomiendan viajes, seminarios, reuniones o cualquier actividad que le brinde la sabiduría y el conocimiento necesarios para llevar a cabo sus planes. Un estímulo personal reforzará su ego y le dará la confianza para compartir sus ideas y sentimientos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la inconsistencia se interpondrá entre usted y su objetivo. Mantenga sus emociones bajo control y no haga cambios ni compras que no pueda pagar. Sea un observador razonable y aprenderá algo valioso. Desacelere; el tiempo está de su lado. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use su sabiduría, experiencia y conexiones para ayudarlo a administrar su vida, sus finanzas y sus relaciones. Haga preguntas y ofrezca sugerencias; algo bueno surgirá. Si quiere sobresalir no deje nada al azar ni en manos de alguien más. Dude de las asociaciones poco sólidas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las emociones aflorarán rápidamente y será necesario controlarlas si quiere evitar problemas delicados. Repase lo que ocurrió y evalúe la situación antes de tomar partido o de hacer un movimiento. Hable desde el corazón, pero apéguese a los hechos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): fije su objetivo y no se detenga hasta llegar a su destino. Un enfoque práctico les dará a otros la oportunidad de ser testigos de sus habilidades y de disfrutar el proceso por el cual gana terreno. Mezcle los negocios con el placer y haga nuevas amistades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): luche por la perfección en todo lo que haga y no se sentirá decepcionado. Surgirá un cambio de actitud a medida que recopile información sobre el trabajo o uno de sus colegas. No deje nada al azar ni en manos de otros. Mantenga la paz. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diseñe una estrategia y trace un plan que lo entusiasme. Reúna información y proceda a deslumbrar a amigos, familiares y compañeros. Una reunión o conferencia lo alentará a establecer estándares altos y alcanzar las estrellas. Marque una nueva tendencia. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el dinero y las emociones no se mezclan. No sienta que tiene que pagar por otros ni gastar para impresionar. El intento de comprar amor no lo hará sentir bien consigo mismo. Concéntrese en quién es, qué tiene para ofrecer y en la búsqueda del conocimiento. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio lo inspirará. Diga sí al tiempo que pasa con alguien que saca lo mejor de usted; las conversaciones que tenga conducirán a perspectivas emocionantes. Haga sólo lo que pueda pagar y evitará preocupaciones de dinero. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guárdese sus opiniones y no crea todo lo que escuche. Espere que alguien exagere o use tácticas injustas para obligarlo a revelar información confidencial. Quédese cerca de casa y rodéese de personas de confianza. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): organice un evento, reciba a las personas con las que desea asociarse o haga de su hogar un santuario donde se sienta relajado. Hable sobre sus intenciones con alguien que ama para saber cuál es su posición. Se favorece el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómelo con calma, escuche y elija ayudar y marcar la diferencia. La forma en que maneja las solicitudes y se ocupa de las responsabilidades determinará qué harán por usted a cambio los demás. Abrace el cambio positivo y aléjese de la negatividad. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.