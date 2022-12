Horóscopo de hoy: día sábado 10 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Raven-Symone, 37; Emmanuelle Chriqui, 47; Meg White, 48; Kenneth Branagh, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un ritmo rápido lo mantendrá fuera de problemas. Este año, cuanto más ocupado esté, mejor. No pierda el tiempo con personas ni con situaciones que lo detengan. Manténgase enfocado en lo que puede lograr, no en la acumulación de cosas que no necesita ni en un comportamiento que le cueste tiempo, dinero y afecte su reputación. Controle su progreso y mida su éxito en función de sus logros. Sus números son 5, 18, 23, 25, 34, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es incansable, valiente y sabio. Es servicial y sin precedentes.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): analice cada detalle antes de decidirse a hacer algo que pueda causarle un caos emocional o problemas en el hogar. Tome en cuenta cómo vive y cómo puede hacer que su entorno sea más conveniente. Evite las empresas conjuntas y las discusiones sobre el dinero. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga planes para reunirse con personas que lo animen a dar lo mejor de sí. Participe en reuniones sociales que estimulen su mente y ofrezcan información que le ayude a tomar mejores decisiones. El romance le acercará a alguien que ama. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): analice lo que otros piden antes de decidirse a ayudar. Ocúpese de sus responsabilidades antes de ofrecer donar su tiempo a algo que no lo beneficiará directamente. Limite el gasto, no quiera comprar amor ni sea descuidado con el efectivo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus intenciones y descubra quién puede ser de ayuda. Revise el papeleo, verifique las fechas de vencimiento y asegúrese de haberse ocupado de las deudas o de las promesas que haya hecho. Un enfoque ordenado de la vida cotidiana lo mantendrá encaminado. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): considere sus opciones y haga lo que crea que le traerá el mayor rendimiento. Es posible que se avecine un cambio, pero si no es adecuado para usted, déjelo pasar y siga buscando lo que desea. La actividad física aliviará el estrés. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pase más tiempo con su familia y amigos o arreglando su espacio. Reciba invitados y marcará la diferencia para alguien que lo admira. Comparta su conocimiento y experiencia, y le dará esperanza a alguien que está pasando por un momento difícil. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase activo y establezca metas. Demasiado tiempo de inactividad hará que se inquiete y preocupe por cosas que no puede cambiar. Use su tiempo sabiamente; le dará la oportunidad de averiguar su próximo movimiento. Evite a las personas engañosas. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta puede adaptarse y aprovechar al máximo cualquier situación. Utilice sus recursos para mantener el impulso. Llame a personas de confianza y ofrezca opciones rentables que se adapten a su situación financiera. Cultive relaciones significativas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con las personas que claman por usted. Hablar es barato; espere y observe para ver qué sucede. No se quede con las ganas de hacer el trabajo usted mismo. No deje que su generosidad permita que otros se aprovechen de usted. Proteja sus activos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): canalice su energía hacia la autosuperación, el crecimiento personal y los desafíos mentales y físicos. Analice sus objetivos y motivos, y revise la mejor manera de usar su encanto y recursos para impresionar a quien ama. La ganancia personal viene con el cambio y el compromiso. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): trabajar algunas horas extra marcará la diferencia en el resultado. Concéntrese en arreglar su lugar, planificar un evento o desafiarse a sí mismo con un objetivo de acondicionamiento físico que lo haga lucir y sentirse lo mejor posible. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un tiempo para divertirse. Una fuerzas con las personas que le hacen reír y disfrutar de las mismas actividades que usted. Evite hablar con personas que solo buscan discutir o intentan cambiar su estilo de vida. Siga a su corazón. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.