Horóscopo de hoy: día lunes 12 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mayim Bialik, 47; Madchen Amick, 52; Regina Hall, 52; Jennifer Connelly, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea honesto consigo mismo y con sus seres queridos. Elabore un plan realista que le ayude a usar su energía para mejorar su vida. Cambiar la forma en que ve su potencial de ingresos y usar sus habilidades para asegurar un ingreso estable valdrá la pena. Forje conexiones más cercanas con aquellos que tienen algo para aportar a su progreso. No deje nada al azar. Sus números son 2, 8, 20, 27, 31, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, simpático e inteligente. Es persistente y firme.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija personas y proyectos con cuidado. Esté preparado para avanzar solo y descubrirá rápidamente quién tiene un interés personal en lo que está haciendo y quién tiene algo que ofrecer. No tome un riesgo que pueda terminar en lesiones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): muestre disciplina en lo emocional y en los desembolsos diarios. Gaste menos y escuche más de lo que habla. No haga promesas imposibles. Siga una rutina que sepa que puede llevar adelante. La amabilidad será apreciada y evitará la negatividad. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la verdad y la precisión son importantes, independientemente de sus acciones. La disciplina, la preparación adecuada y el cumplimiento de las promesas de principio a fin conducirán al éxito. Ponga su energía donde cuenta y no se sentirá decepcionado. Evite cambios innecesarios y acciones impulsivas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las compras impulsivas no alcanzarán sus expectativas. Sea creativo, piense de manera original y desarrolle ideas y planes rentables. No se exceda. La indulgencia excesiva le dejará un desastre que limpiar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las emociones aflorarán. Antes de ventilar sus quejas, trate de solucionar el problema sin pedir ayuda. Haga su mejor esfuerzo para ayudar a los demás, ser divertido y estar cerca, y ganará favores y admiradores. El amor está en aumento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga un perfil bajo y cambie solo lo necesario. Quédese cerca de casa y comparta con las personas que ama y en las que confía. No deje asuntos pendientes en manos de otros. La amabilidad y la consideración lo llevarán más lejos que las quejas y las críticas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga adelante. Cuanto menos tiempo y energía dedique a discutir temas delicados, mejor. Viaje, investigue y concéntrese en la superación personal, no en tratar de cambiar a los demás. Sus mayores satisfacciones vendrán de lo que concrete, no de lo que habla de hacer. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome la ruta más sencilla y cambie lo que sea necesario. Cuando intente algo nuevo preste atención a los detalles . No permita que las emociones interfieran con la adquisición del conocimiento que necesita para salir adelante. Mantenga los asuntos y planes referentes al dinero simples y dentro de lo razonable. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el trabajo duro valdrá la pena. Manténgase atento a lo que es importante y descubrirá la mejor manera de alcanzar su meta sin enfrentar reveses emocionales. No espere que todos estén de acuerdo con usted o lo ayuden. Ponga su energía donde cuenta. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtenga aprobación antes de cambiar algo en casa o planear algo con alguien cercano. Si actúa con prisa, se enfrentará a una oposición. Busque una forma diferente de usar sus habilidades y capacidad, y algo interesante le llamará la atención. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no sea tan duro consigo mismo. Diríjase hacia el lugar donde quiere pasar su tiempo. Ya sea quedándose en casa o saliendo con alguien especial, ponga su tranquilidad primero y disfrute de lo que la vida le ofrece. Asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no mezcle emociones y dinero o le costará caro. No ceda ante nadie que intente empujarlo en una dirección que no le interesa seguir. No gaste de más para tratar de ganar favores o comprar el amor de alguien. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.