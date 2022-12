Horóscopo de hoy: día martes 13 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Swift, 33; Jamie Foxx, 55; Wendie Malick, 72; Dick Van Dyke, 97.

FELIZ CUMPLEAÑOS: resuelva los asuntos pendientes y alivie el estrés. Cerrar un año y abrir otro con borrón y cuenta nueva le permitirá incorporar planes que aumenten su estabilidad y lo hagan sentir seguro para seguir adelante. Simplifique su vida dirigiéndose hacia las personas que lo enraízan en lugar de hacia aquellos que causan estragos y negatividad. Elija la paz sobre el caos. Sus números son 4, 9, 15, 22, 27, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, encantador y emotivo. Es creativo y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche con atención y evitará una disputa. No vale la pena dedicar tiempo a iniciar una pelea con alguien que no comparte sus creencias. Ponga su energía en ser lo mejor que pueda ser y en hacer una diferencia positiva para aquellos con los que se encuentre. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si anhela un cambio, haga algo simple y divertido en lugar de grande y costoso. Use sus conexiones para averiguar qué está pasando y cómo puede usar las tendencias para salir adelante. Haga las cosas bien, sin prisas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no vaya tan rápido. El tiempo está de su lado, y hacer lo que le corresponde valdrá la pena. Concéntrese en lo que es importante para usted y en las responsabilidades que requieren su atención. No sienta que se queda corto porque le parece que debe corregir el error de otra persona. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): recurra a su perspicacia y talento creativo para mejorarse a sí mismo. Promocione lo que le gusta hacer y conviértalo en una empresa comercial. Evite los gastos compartidos o recoger lo que otros descartan. Proteja lo que ha trabajado tan duro para lograr. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si quiere algo, acelere el proceso y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Haga su mejor esfuerzo para ayudar a otros en el camino y comparta su éxito con sus seres queridos. Una actitud positiva atraerá ayudantes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): promueva el cambio y haga que las cosas sucedan. Su entusiasmo e impulso le ayudarán a llamar la atención y le brindarán apoyo para lograr algo nuevo y emocionante. Un poco de encanto hará una contribución considerable con respecto al amor, la ganancia personal y la felicidad. Se alienta el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda todo lo que pueda antes de dar un paso o decir algo de lo que se arrepienta. La disciplina será una necesidad para alcanzar sus metas. Haga lo que pueda para ser de ayuda, pero mientras tanto no descuide sus responsabilidades. Haga lo correcto. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se arrincone ni personal ni profesionalmente. Tómese el tiempo para pasar por el proceso de principio a fin antes de decidir qué es lo mejor para usted. Una mudanza puede no ser bien recibida por los seres queridos. Tenga paciencia, pero no renuncie a sus sueños. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche con atención; la desinformación se dirige hacia usted. Verifique la información antes de pasarla o de alterar su curso debido a lo que escucha. La búsqueda de la verdad lo iluminará y lo animará a dar un paso positivo. El trabajo duro dará sus frutos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encárguese de los asuntos financieros, médicos o legales antes de que se acabe el tiempo. No deje nada al azar ni en manos de otros. Realice cambios positivos en su hogar y comparta su tiempo y espacio con amigos y familiares. Una oferta diferente se dirige hacia usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hágase una promesa a sí mismo o a alguien que ama que muestre cómo se siente y qué tan comprometido está con un proyecto, decisión o plan. La disciplina adicional, junto con la emoción y el deseo, conducirán a mejores días. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): respete las reglas y asegúrese de que su documentación esté actualizada. Cuanto más haga ahora, más fácil será disfrutar de la temporada festiva. Haga la transición al próximo año con una hoja en blanco y un plan que lo entusiasme. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.