Horóscopo de hoy: día miércoles 14 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vanessa Hudgens, 34; Sophie Monk, 43; Beth Orton, 52; Dee Wallace, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga preguntas y sea honesto consigo mismo y con los demás con respecto a sus sentimientos e intenciones. Este año, apegarse a la verdad y elegir un camino que se sienta bien le ayudarán a alcanzar su meta. Participe en actividades que eliminen el estrés en lugar de aumentarlo. Tomará mejores decisiones si elije aprender y mantenerse al día con lo que sea tendencia o comercializable. Sus números son 5, 13, 20, 27, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, divertido y cariñoso. Es inteligente y está motivado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si alguien arroja negatividad en su dirección tome el camino correcto. Una palabra amable marcará la diferencia y ayudará a cambiar el ambiente en la habitación. Ponga su energía en atar los cabos sueltos y prepararse para el próximo año. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un poco de encanto navideño con clientes, colegas o alguien a quien ama lo llenará de espíritu festivo. Póngase en contacto con personas que no verá durante las vacaciones u ofrézcase como voluntario para ayudar a los necesitados. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese un momento para recapitular lo que sucede a su alrededor. Cuando se trata de asuntos que tienen consecuencias manténgase a salvo en lugar de lamentarse después. Cuestione todo y a todos antes de avanzar rápidamente y convertir sus intenciones en una realidad. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): expanda su mente, sea innovador y actualice sus habilidades para adaptarse a las tendencias actuales. Tiene mucho que ganar si establece un curso que lo lleve de principio a fin. La meta es completar la tarea, y la disciplina y el impulso se lo permitirán. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apéguese a su plan y continúe sin importar lo que hagan los demás. Al poner su corazón y alma en las cosas que le importan, obtendrá resultados que marcarán la diferencia. No permita que las dudas de alguien lo desconcierte ni interfiera con su progreso. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no revele sus sentimientos. Un enfoque obstinado al tratar con otros no le ayudará a obtener lo que desea. La forma de lograr el cambio es a través de la acción positiva y la disposición a hacer el trabajo usted mismo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): vaya con pies de plomo. Será fácil perturbar las situaciones domésticas si no elije sus palabras sabiamente. Concéntrese en ser útil, positivo y paciente con aquellos con los que pasa mucho tiempo, y esquivará una bala emocional. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga su vida simple. No cambie nada que no sea necesario. Aclarar asuntos urgentes ayudará a estabilizar su vida personal y profesionalmente. Póngase en contacto con un amigo o pariente mayor y obtendrá un punto de vista interesante. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no deje nada al azar. Tenga paciencia con los demás, pero no asuma responsabilidades que pertenecen a otra persona. Tome precauciones cuando se enfrente a una controversia. No sugiera ideas o conceptos que no hayan sido probados o comprobados. Practique la disciplina y viva dentro de sus posibilidades. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene una buena racha y nada puede detenerlo. Los desafíos serán fáciles de manejar para usted. Comparta su visión con personas que puedan ayudarle a lograr su objetivo. Al mezclar negocios con placer, sucederán cosas buenas. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): abra su mano y ayude a los menos afortunados. Ofrézcase como voluntario y conocerá a alguien interesante. Un enfoque proactivo asegurará que haga las cosas a tiempo y a su gusto. Haga algo que refleje el espíritu de las fiestas con alguien a quien ama. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comparta sus pensamientos y sentimientos con alguien a quien ama y resuelva las diferencias. Mantener la paz le ayudará a navegar hacia el próximo año con la esperanza de que vengan cosas buenas. No deje que la ira lo domine, el amor ofrece una mayor satisfacción. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.