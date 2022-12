Horóscopo de hoy: día viernes 16 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hallee Hirsh, 35; Benjamin Bratt, 59; Sam Robards, 61; Billy Gibbons, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adopte un enfoque práctico de la vida, dé una mano y participe en lugar de quedarse al margen. Sea directo, honesto y amable, y no tenga miedo de defenderse a sí mismo y a sus derechos. Ponga su energía donde mejor funciona, participe en actividades que pueda disfrutar con alguien especial y asuma la responsabilidad de su felicidad. Elija la paz sobre la discordia. Sus números son 7, 11, 15, 24, 31, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, inconfundible y enérgico. Es talentoso y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea un observador perspicaz. No todos serán honestos acerca de sus opiniones o sentimientos. Espere ser engañado si no hace preguntas y no verifica los hechos. No haga un movimiento por la razón equivocada. Espere su momento y calcule los riesgos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en aprender, escuchar, formular y decidir qué quiere hacer a continuación. El cambio puede ser desalentador, pero las posibilidades son emocionantes. Enfrente el futuro con optimismo y no permita que el miedo lo detenga. Siga adelante a todo vapor. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en actividades que aumenten su conocimiento y lo desafíen. No permita que los factores externos se interpongan entre usted y su objetivo. Contribuya a lo que le apasiona, no a lo que otra persona le obliga a hacer. Tome el control y siga a su corazón. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que pueda para ayudar a los demás, pero no permita que nadie se aproveche ni se interponga entre usted y su éxito. Diga lo que piensa y permita que otros sepan cómo se siente y qué pretende hacer a medida que avanza. Evite el mal comportamiento. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga planes con amigos o familiares. Las charlas conducirán a aportes positivos y ayuda práctica. Hable desde el corazón y marcará la diferencia para alguien a quien ama. Una promesa hecha cambiará su vida y lo acercará a sus metas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que la ira se interponga en su camino. Mire más allá de cualquier negatividad y elija un carril que tenga menos desafíos. El cambio es bueno, y es hora de iniciar lo que le hace feliz. Se favorece el amor y el romance, y el crecimiento personal lo iluminará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe en actividades físicas, eventos sociales y actividades intelectuales que le abran las puertas a alternativas nuevas y emocionantes. Siga el camino que lo haga feliz, y no arme un escándalo si un amigo cercano, familiar o relación amorosa elije hacer algo diferente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga de su zona de confort y deje que su imaginación tome el control. Exprésese emocionalmente, y la respuesta que reciba le aclarará el panorama y le ayudará a ganar perspectiva y poner en marcha un plan sólido. Involucre a sus seres queridos en sus metas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aprenda de la experiencia. No deje que alguien deseoso de hacerle quedar mal se aproveche de su espíritu generoso. Si no le gusta algo, diga lo que piensa y siga el camino más benévolo. Controle sus emociones y evite un incidente. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): viva el momento y disfrute lo que le ofrece la vida. Deje de hablar de sus planes; póngalos en movimiento. Avance con entusiasmo y confianza. Puede ganar si confía y cree en sí mismo. Se alienta el romance. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): canalice su energía hacia su hogar y su familia. Haga planes para terminar el año dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro con ilusión. Establezca estándares altos y siga su corazón y el camino que más le convenga. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): con su visión única y disposición amistosa será el que haga que la gente escuche, ría y se esfuerce por mejorar. Comparta sus sentimientos con alguien especial y descubrirá dónde se encuentra y qué es posible de ahora en más. El trabajo voluntario será gratificante y motivará el crecimiento personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.