Horóscopo de hoy: día lunes 19 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marla Sokoloff, 42; Jake Gyllenhaal, 42; Alyssa Milano, 50; Tyson Beckford, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: poner todo en orden lo liberará del estrés y aumentará su energía. Respire hondo y relájese con sus seres queridos. Céntrese en el equilibrio, la ecuanimidad y la integridad; se sentirá bien con su vida, sus contribuciones y su futuro. Una actitud minimalista le ayudará a poner las cosas en perspectiva y a mantener a raya los excesos. Aléjese de individuos imprudentes y proyectos derrochadores. Sus números son 5, 17, 24, 29, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es resiliente, pragmático y flexible. Es entusiasta y perceptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ate los cabos sueltos, cuídese mejor y no crea todo lo que escuche. Tener sus documentos personales listos antes de que finalice el año lo tranquilizará y evitará daños a su reputación. Protéjase de lesiones o enfermedades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prosperará con el cambio. Acepte lo que la vida tiene para ofrecer y continúe a toda máquina hasta que esté satisfecho con los resultados que logre. Use su experiencia y conexiones para conquistar sus objetivos. El amor y el romance van en aumento. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que está tratando de lograr y avanzará. Demuestre sus habilidades, conocimientos y talento, y creará conciencia y todo lo que necesite para alcanzar su objetivo. Una promesa o un empujón en efectivo cambiará su vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus ideas y sentimientos. Exprese su interés en lo que otros hacen o piensan, y obtendrá información y apoyo para convertir su sueño en realidad. Preste atención a las relaciones significativas y haga de la amabilidad, el amor y el respeto sus tarjetas de presentación. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de decir algo de lo que se arrepienta. Haga su tarea y absténgase de iniciar cambios prematuramente. Infórmese, encuentre la mejor solución y trabaje con cualquier persona a la puedan afectar sus planes. Las situaciones pondrán a prueba sus creencias y tradiciones. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el crecimiento personal está en las estrellas y el camino hacia el descubrimiento y un cambio positivo le dará la esperanza de un futuro mejor. Las actividades educativas, los viajes y la comunicación lo acercarán al estilo de vida que desea. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuando trate temas delicados elija sus palabras sabiamente. Compartir gastos o el espacio pondrá a prueba su paciencia. Establezca pautas para evitar una pelea con alguien que no siempre respeta sus límites. Manténgase ocupado, haga los ajustes necesarios y esquive una discusión. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estudie todos los ángulos antes de hacer una declaración o de empezar algo nuevo. Acérquese a los demás con encanto y delicadeza, y le será más facil salirse con la suya. Establezca el estándar y aspire a impactar positivamente a aquellos con los que se encuentre. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado en quién confíe. Las promesas incumplidas lo dejarán en una posición difícil. Concéntrese en lo que puede lograr y proteja su reputación y sus activos para que no sean desmantelados por las palabras o acciones de otros. Un proyecto de superación personal valdrá la pena. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): profundice y progrese. Cuanto mayor sea la decisión que aplique al resolver un desafío, menos interferencias encontrará. El cambio comienza con usted y su intención de convertir sus ideas en algo concreto. Haga lo que sea mejor para usted y no deje nada al azar. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): saldrá a la luz un tema delicado que lo hace sentir incómodo. Escuche, pero no comparta su opinión. Realice actividades que requieran energía física, no mental. No permita que las acciones de los demás interrumpan su día ni el tiempo que pasa con sus seres queridos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se le puede poner precio al amor. Elija deslumbrar a los demás con encanto, amabilidad y ayuda práctica. Hacer cosas por otros conducirá a las mayores recompensas. Gaste menos, haga más y construya relaciones sólidas con las personas que más le importan. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.