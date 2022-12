Horóscopo de hoy: día lunes 26 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chris Daughtry, 43; Jared Leto, 51; Ozzie Smith, 68; John Walsh, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino menos transitado. Diversifíquese, observe las tendencias y promociónese a usted mismo y a sus habilidades para satisfacer necesidades. Muestre pasión en todo lo que persiga y atraerá la atención y el apoyo que lo llevarán al éxito y a nuevos comienzos. Evite las empresas conjuntas y no comparta información confidencial. Piense en grande, pero cuando sea el momento de actuar practique el minimalismo. Sus números son 4, 8, 21, 23, 32, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, original y auténtico. Es ambicioso y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): limite el gasto de dinero y los planes y promesas que haga. Mantenga sus gastos generales en mente y a su presupuesto intacto. Evite la decepción y no confíe en los demás para obtener ayuda o respuestas. Examine sus finanzas y encontrará una forma de ahorrar. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la indecisión no resolverá los problemas. Dedique tiempo y esfuerzo a resolver los asuntos pendientes para que pueda disfrutar el resto del año. Se favorece viajar, pasar tiempo con amigos y familiares, o preparar el escenario para algo nuevo y emocionante. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su corazón en lo que más le gusta hacer y encontrará la manera de convertirlo en una aventura próspera. Su capacidad de brillar cuando otros se pelean le ayudará a convertir una idea en realidad. No pierda de vista sus objetivos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es hora de hacer un cambio. Colaborar y ayudar a alguien a quien admira o a una causa que le preocupe despertará su imaginación y lo animará a aplicar lo que tiene para ofrecer en algo que le importe. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): planee dar un salto adelante. Reúna información aplicable a algo que quiera conseguir. Construya su éxito sobre su dedicación y tomando decisiones en su beneficio. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): planee una salida y disfrute de la temporada festiva. Buscar gangas, viajar o trazar sus planes para el próximo año lo tranquilizará. Hable de sus intenciones con alguien que espera que lo acompañe en su próxima aventura. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija sus palabras sabiamente y tome decisiones basadas en sus necesidades, no en lo que quieran otras personas. Mire hacia adentro y considere la mejor manera de lograr un crecimiento personal positivo. Una revisión actualizada de cómo se ve o cómo vive le levantará el ánimo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe lo que sucede a su alrededor. No plantee problemas a sus seres queridos si no está listo para defender su posición. Un cambio que alguien más haga no será bienvenido, pero al final lo beneficiará. Sepa cuándo decir no y alejarse. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el equilibrio, la integridad y la moderación lo ayudarán a mantener la estabilidad. Haga planes para relajarse con personas de ideas afines que saquen lo mejor de usted. Preste atención a los detalles y fomente relaciones significativas. El cambio comienza con usted. Tome el camino que le traiga alegría. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga su vida simple, asequible y libre de estrés. No deje que la tentación le cause pérdidas. No espere que las estrategias de ventas y marketing estén a la altura de sus expectativas. Proteja su dinero, su hogar y a los que ama. En caso de duda, absténgase. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija sabiamente sus batallas. Canalice su energía hacia lo que le importa. Prepare su espacio para el éxito y aléjese de cualquiera que interfiera con sus planes. La oportunidad comienza con usted. Tome decisiones sabias y negocie en su propio nombre. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reflexione sobre sus planes para el año, pero no los comparta todavía. Planee participar en un evento comunitario o familiar que ofrezca ayuda a aquellos que la necesitan. Un gesto amable lo acercará a alguien que ama. Evite las peleas familiares. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.