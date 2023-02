Horóscopo de hoy: día domingo 05 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Darren Criss, 36; Crystle Lightning, 42; Michael Sheen, 54; Barbara Hershey, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea abierto, comparta su visión y reciba información valiosa que lo motive a expandirse y a esforzarse para mejorar su vida. Analice las posibilidades y evalúe lo que le ayude a ganar financiera, personal y físicamente. Su éxito, satisfacción y felicidad dependen de su estabilidad en todos los aspectos de la vida y de lo que aporta a la sociedad. Sus números son 3, 11, 15, 24, 31, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es progresista, servicial y marca tendencia. Es entusiasta y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): desafíese, socialice y haga algo entretenido. Se desarrollará una perspectiva positiva que definirá lo que quiere hacer a continuación. No deje que nadie lo presione para hacer algo que no quiere o que no puede pagar. Establezca un curso que satisfaga sus necesidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no encare un proyecto que no le conviene. Ponga su esfuerzo en algo que le apasione. No tenga miedo de expresar su opinión, siga a su corazón y haga lo suyo. El romance y el crecimiento personal están en las estrellas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): asimile lo que sucede a su alrededor. Hable sobre sus pensamientos e intenciones con alguien que lo anime a progresar pero lo ayude a mantener los pies firmemente plantados en el suelo. Ponga sus habilidades a trabajar para usted. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): presione el botón de reinicio y corrija lo que no le gusta. Tome decisiones simples, sea directo y manténgase dentro del presupuesto. Un ajuste de estilo de vida será un cambio de juego. Esfuércese por reducir el estrés y haga de su salud una prioridad. Relájese con alguien que ama. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los asuntos de dinero requerirán su atención. Ocúpese de los gastos compartidos o de emprendimientos que no estén alcanzando los objetivos deseados y reduzca sus pérdidas. Una vez que deje ir lo que no le funciona, aparecerán nuevas oportunidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): persiga sus sueños. El cambio lo alentará a usar sus habilidades como desea en lugar de cómo lo desea otra persona. Un evento social pondrá las cosas en perspectiva y ayudará a desarrollar su confianza. El romance va en aumento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca un presupuesto y ahorre dinero. Si desea algo nuevo, intente perfeccionar una habilidad que pueda generar mayores ingresos. Inscríbase en un curso, perfeccione sus habilidades o asóciese con alguien que pueda contribuir a su meta profesional o financiera. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): marque la diferencia solicitando ayuda a los miembros de la comunidad. Presente un plan innovador y despertará el interés. No deje que el amor le cueste. Verifique los motivos antes de pagar por algo que no desea. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): observe lo que otros hacen y dicen, pero no se doblegue a los caprichos emocionales de los demás. Enorgullézcase de lo que hace y crea en su capacidad; algo bueno se desarrollará. Las inversiones en su hogar aumentarán su comodidad y serán rentables financieramente. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que lo que hacen los demás interrumpa su día. Continúe con sus planes y despeje espacio en casa para los proyectos que desea realizar. Evite un evento social si representa un riesgo para la salud. Convierta una idea creativa en una ganancia financiera. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase ocupado, contenga sus emociones, escuche atentamente y sea el que marque la diferencia. Mejorar su espacio para adaptarse a las necesidades de su familia ayudará a crear un día pleno. Convierta un proyecto de mejoras para el hogar en un asunto familiar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): se favorece una interpretación fáctica de lo que está sucediendo. Si distorsiona una situación, quedará mal cuando se haga pública la verdad. Enfrente los hechos y trate los errores abiertamente para evitar contratiempos. Un viejo amigo iluminará su situación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.