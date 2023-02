Horóscopo de hoy: día miércoles 08 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Quintessa Swindell, 26; Seth Green, 49; Mary Steenburgen, 70; Nick Nolte, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es esencial llevar la cuenta del dinero. Gastar innecesariamente o dejar que alguien se aproveche económicamente de usted resultará en un drama emocional. Se requieren reglas estrictas para evitar el mal juicio con respecto a los gastos compartidos o las asociaciones. Este año no haga cambios que no lo beneficien. Llévense bien, pero que la costumbre no empañe la relación. Sus números son 3, 12, 19, 25, 32, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intrépido, ingenioso y colaborador. Es valiente y adorable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reúna información y revise cuidadosamente cada escenario antes de decidirse a seguir adelante. Hacerse cargo de demasiadas cosas o no comprender completamente aquello que los demás esperan de usted le causará estrés. En caso de duda, absténgase de actuar. Actualice y ordene los documentos esenciales. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una actitud obstinada no le dará lo que quiere. Sea razonable y ofrezca sugerencias positivas, y convencerá a los demás de encontrarse a mitad de camino. Haga su parte, avanzará más y dará una buena impresión. No preste dinero ni lo pida prestado. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): descubra más antes de participar en una empresa conjunta. Haga preguntas y sea franco acerca de lo que está dispuesto a aportar. Si le da a alguien la impresión de que es un pusilánime, se aprovechará de usted. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga a su corazón y haga aquello que le surja naturalmente. No invente excusas; sea honesto y directo para evitar que alguien demandante lo haga correr un riesgo. El amor está en el aire, y un gesto apasionado no pasará desapercibido. Un cambio de estilo de vida parece tentador. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si no se manejan adecuadamente los asuntos de dinero, lo llevarán a situaciones que afectarán su bienestar emocional. Comience una actividad física que le ayude a aliviar el estrés y a volver a la normalidad. Un cambio de actitud fomentará la estabilidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evalúe sus relaciones significativas. Reflexione sobre cómo puede hacer las cosas de manera diferente o cambiar el rumbo para que su vida y su entorno estén menos desordenados, sean más gratificantes emocionalmente y menos estresantes. Elija el amor sobre la discordia; la respuesta que reciba fomentará el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): actualice sus planes y dedique tiempo y esfuerzo a poner las cosas en marcha. Hacer el trabajo será gratificante y conducirá a oportunidades más grandes y brillantes. Ponga su energía donde cuenta, y el éxito será suyo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si busca, encontrará algo que despierte su imaginación y lo lleve a buscar algo nuevo y emocionante. No limite lo que puede hacer porque alguien más sea emocionalmente manipulador. Tome el control y asuma la responsabilidad de su felicidad. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): llevarse bien con los demás será complicado. La comunicación evasiva tomará el control, dejándolo a usted y a aquellos con los que trata confundidos y preguntándose qué hacer a continuación. No deje nada al azar, tome notas y pregunte en caso de dudas. La honestidad es la mejor política. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga el impulso. Gaste menos, haga más y genere un cambio que mejore su vida doméstica y reduzca sus gastos generales. Una mejora del hogar que reduce los costos se pagará sola en poco tiempo. Se alienta el amor y el romance. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se detenga, sin importar lo que estén haciendo los demás a su alrededor. Una relación cambiará, pero no se desanime. Al final, será para su beneficio. No esconda sus verdaderos sentimientos; aclare las cosas y continúe con su vida. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea realista con respecto a las expectativas. Anótese para lo que sabe que puede manejar, nada más. El agotamiento o las lesiones lo retrasarán si no descansa lo suficiente o si intenta hacer algo físico que involucre un factor de riesgo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.