Horóscopo de hoy: día viernes 10 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chloe Grace Moretz, 26; Emma Roberts, 32; Stephanie Beatriz, 42; Elizabeth Banks, 49.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no pierda de vista sus sueños. Use su imaginación e inteligencia para descubrir qué lo hace feliz y cómo incorporar lo que quiere a su rutina diaria. El cambio puede no ser la respuesta a todo. Aborde sus opciones y ponga su energía donde cuenta para obtener los resultados deseados. La practicidad y los gastos inteligentes valdrán la pena. Sus números son 5, 12, 21, 28, 36, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, atento y encantador. Es un visionario y un emprendedor.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escoja y seleccione lo que funcione mejor para usted. No trate de vivir a la sombra de otra persona cuando su felicidad depende de ser fiel a sí mismo. Haga que la vida se mueva en una dirección productiva. Ganará perspectiva y obtendrá resultados positivos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el equilibrio y la integridad son obligatorios si quiere asociarse con alguien. Proyecte lo que planea lograr y escuche la información que recibe. No deje que la terquedad se interponga entre usted y sus sueños. Muestre liderazgo siendo humilde y complaciente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que las acciones de alguien más congelen sus planes. Diga no a las demandas y diríjase en una dirección que le ofrezca beneficios a usted en lugar de a otra persona. Un enfoque original de una idea antigua le dará la ventaja que necesita para salir victorioso. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): asóciese con alguien que le importe o de quien pueda aprender, y sucederá algo que vale la pena. No sienta que tiene que gastar demasiado o pagar para que otros se diviertan o ganar favores. Use su inteligencia para ahorrar y añadir estabilidad a su vida. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la honestidad valdrá la pena. Hable desde el corazón, y las sugerencias llegarán pronto. Preste atención a cómo se siente y a cualquier problema de salud o lesiones que puedan empeorar. Depende de usted encontrar y aprovechar las oportunidades. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hace mucho tiempo que debería haberse producido un cambio. No permita que un ataque de ira de alguien más le impida hacer lo que es mejor para usted. No deje que el enojo sea su ruina; ignore la negatividad y encontrará el pasaje a un camino positivo que le dará esperanza. Se incentiva el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en cosas divertidas para hacer con personas con las que disfruta. Anótese en un desafío que le levante el ánimo y se enorgullecerá. Use su energía sabiamente y cosechará las recompensas. Prepárese para aprovechar lo que se le presente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice cómo maneja su casa o cómo otras personas influyen en su estilo de vida; considere cómo asegurarse de vivir la vida a su manera. Cuestione lo que se le pide y deje que su intuición lo guíe en cada paso del camino. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de procrastinar y haga una jugada. Los viajes, las reuniones, las actividades educativas y separar lo positivo de lo negativo en su vida lo pondrán de nuevo en marcha y le darán mucho que pensar. Haga las cosas a su manera. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones lo llevarán a dar un paseo. Aléjese de las situaciones que le causen dolor y evalúe sus opciones. Mantenga la calma y guarde sus pensamientos para sí mismo hasta que esté listo para seguir adelante. Comience por hacer un cambio positivo en casa. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su situación financiera y decida su próximo paso. Complementar sus ingresos con un puesto de medio tiempo o reducir sus gastos generales usando el sentido común lo tranquilizará y lo alentará a encontrar la prosperidad. Enfóquese. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): puede soñar, pero cuando se trata de hacer las cosas serán necesarios la razón, el sentido común y el trabajo duro. Conéctese con las personas con las que disfruta trabajar y los comentarios que reciba lo mantendrán encaminado. Se favorecen las mejoras personales y el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.