Horóscopo de hoy: día lunes 13 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mena Suvari, 44; Kelly Hu, 55; Peter Gabriel, 73; Stockard Channing, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si busca soluciones originales a los problemas existentes, despejará el camino a las respuestas y obtendrá los resultados que desea. Haga cambios que le apasionen y luche por un futuro mejor. Canalice su energía y diga que no si alguien quiere ocupar su tiempo o se aprovecha económicamente de usted. Sea audaz, diga lo que piensa y avance con confianza. Sus números son 3, 8, 17, 24, 29, 33, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, decidido y discreto. Es ingenioso e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo que sea necesario para resolver los problemas. Dejará una impresión duradera en alguien a quien intenta complacer. Si observa el panorama general, aparecerá un plan que lo posicionará para el éxito y lo llevará a conocer personas de ideas afines. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): apéguese a sus propias estrategias en lugar de seguir los pasos de otra persona. Termine lo que empieza y acepte con confianza aquello que lo hace feliz. Tiene más opciones de las que cree, y es mejor distanciarse de cualquiera que intente tomar sus propias decisiones. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no crea todo lo que ve u oye. Alguien usará medios inusuales para persuadirlo de involucrarse en algo que no es tangible. Use su inteligencia para superar a cualquiera que intente aprovecharse de usted. Utilice la experiencia, el conocimiento y la disciplina para tener éxito. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga a su imaginación y deje que su impulso creativo guíe el camino. Le resultará más fácil concebir ideas originales que acelerarán las cosas y lo motivarán a ser un líder. Mezcle los negocios con el placer y prosperará. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adopte un enfoque original para explorar sus intereses. Un proyecto de autosuperación conducirá al crecimiento personal. La actividad física requerirá precisión, pensamiento y precaución para evitar lesiones. Cuando se trate de asociaciones y avances profesionales, deje que la inteligencia sea su guía. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): imagine cómo quiere que sea su vida y haga las modificaciones necesarias. De usted depende hacer sus sueños realidad. Esperar a que alguien intervenga y haga las cosas por usted no será satisfactorio ni fructífero. Se favorece la superación personal. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un momento y revise sus planes, el costo que significan y el papeleo que necesita actualizar. Espere antes de dar el visto bueno a alguien, o una promesa puede ser difícil de cumplir. Dese el tiempo necesario para hacer las cosas correctamente. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesitará tener la cabeza despejada para pensar en las respuestas, opciones y acciones correctas. No tema ser diferente o tomar el camino menos transitado. Haga lo suyo y se sentirá orgulloso de sus logros y entusiasmado con la dirección que lleva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dé el paso y supérese; use sus habilidades de maneras nuevas y emocionantes, pero no pierda de vista lo que está tratando de lograr. Al tener un propósito obtendrá confianza y podrá realizar cualquier cosa que desee. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una mente abierta lo impulsará a emprender un viaje mágico. Escuche, contribuya y desarrolle un plan que le ayude a lograr cambios que ofrezcan oportunidades en el hogar o en el trabajo. Una actitud positiva y la acción física conducirán a una ganancia financiera. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe las posibilidades y establezca un plan para hacer las cosas a tiempo que sea realista y propicio. Hacer algo de manera original atraerá la atención hacia usted y generará un cambio positivo. Se favorece la superación personal. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tendrá un cambio de actitud que lo motivará a aceptar lo que es importante para usted y dejar de lado las situaciones que lo retienen. No permita que la ira surja cuando lo que necesita su energía es una dirección positiva para lograr los resultados deseados. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.