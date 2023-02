Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amber Riley, 37; Matt Groening, 69; Melissa Manchester, 72; Jane Seymour, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acérquese a la persona que saca lo mejor de usted. Situar de su lado a las personas adecuadas marcará la diferencia en el resultado. Piense qué quiere lograr y dónde ejecutar sus planes. Las empresas conjuntas le ayudarán a acelerar el ritmo y lograr lo máximo. Este año las emociones serán intensas, especialmente en lo que respecta a los gastos compartidos y a la obtención de dinero. Sus números son 5, 8, 19, 24, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, divertido y tolerante. Es confiable y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): vea lo que es posible y planifique su estrategia. Aprenda del pasado y no cuente con que otros cumplan sus promesas. Confíe en su inteligencia, habilidades y capacidad de llegar hasta el final. Llegará a la cima. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome el relevo y haga lo mejor que pueda. No hay necesidad de preocuparse por algo que no puede cambiar. Enfóquese en lo tangible. Ponga todo en orden y prepárese para iniciar planes. No deje que nadie lo retrase ni que se haga cargo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): arriésguese, muestre a todos lo que puede hacer y busque formas de comercializar su oferta. Concéntrese en lo que es significativo para usted. Prepárese para su propio éxito en lugar de ayudar a los demás a alcanzar sus metas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no piense demasiado; logrará su objetivo sin interrupciones. La simplicidad es la clave para llegar a donde quiere ir con la menor cantidad de interferencias. Sea directo con respecto al amor. No deje que nadie lo manipule. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): trate de manera cuidadosa a las personas con egos frágiles. Muestre su mejor comportamiento y ofrezca cumplidos. Su aporte tendrá influencia y el resultado será el respeto y la ayuda que recibirá a cambio. Hágalo usted mismo y cosechará las recompensas. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga a un lado sus diferencias y llegue a un acuerdo. Elija la paz sobre el caos y esfuércese por sacar lo mejor de los demás. No esconda sus pensamientos y sentimientos. Hable claro, descubra cuál es su posición y tome decisiones que le ayuden a establecer el estilo de vida que desea. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): planificar un viaje, asistir a una conferencia o pasar un rato agradable con alguien que comparta sus intereses ampliará su conciencia y le ayudará a reconocer cómo utilizar sus habilidades, conocimientos y experiencia para marcar la diferencia. Una búsqueda significativa cobrará impulso. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga el camino más emocionante. Tener una salida para perfeccionar sus habilidades y seguir una carrera que disfrute mejorará su conciencia de lo que es posible. La disciplina y el trabajo duro darán sus frutos. Asóciese con alguien que comparta sus objetivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no espere que las cosas vayan sobre ruedas. Surgirá una confusión emocional debido a un gesto que alguien haga. Busque una forma original de resolver problemas. Use la aptitud física o un proyecto de superación personal para aliviar el estrés. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): asuma una posición de liderazgo y haga preguntas. Encontrará la manera de usar su energía, disciplina y velocidad para prosperar. Utilice en su beneficio lo que otros ya han perfeccionado y cualquier otra cosa que puedan ofrecer. Reserve tiempo para el placer. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un plan económico aliviará el estrés y le ayudará a satisfacer sus exigencias. No deje que lo que otros decidan hacer lo afecte ni le cueste. Al dar vueltas por la casa encontrará el lugar perfecto para despejar y comenzar un nuevo proyecto. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de mudarse considere los efectos a largo plazo. Infórmese, hable con expertos y mantenga sus emociones fuera de su decisión final. Asegúrese de actualizar los documentos que están a punto de caducar para evitar una sanción. Un gesto romántico tendrá consecuencias emocionales. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.