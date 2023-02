Horóscopo de hoy: día sábado 18 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shane Lyons, 35; Molly Ringwald, 55; John Travolta, 69; Yoko Ono, 90.

FELIZ CUMPLEAÑOS: al recordar, encontrará respuestas y soluciones. Use su inteligencia para desarrollar ideas y planes innovadores que lo entusiasmen y ocupen su tiempo. Concéntrese en los asuntos domésticos y dirija un hogar activo y vibrante que estimule la creatividad y el crecimiento personal. Ate los cabos sueltos y tómese en serio sus aspiraciones. No se contenga; visualice sus sueños y conviértalos en realidad. Sus números son 3, 12, 21, 24, 34, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, emprendedor y reflexivo. Es servicial e inquisitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): inscríbase para algo emocionante; las conexiones que realice darán lugar a cambios inesperados. Tenga en cuenta cómo se gana la vida y cómo quiere pasar su tiempo; busque un denominador común. Viva la vida a su manera. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un descanso, póngase cómodo, relájese y rejuvenezca. Haga algo que distraiga su mente del estrés y lo anime a ser creativo o a vivir el momento. Mire las ofertas de trabajo para encontrar algo que despierte su interés. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hágase cargo y termine las cosas. Investigue lo que no sabe y llame a alguien que pueda retomar lo que dejó donde lo dejó si esto le permite mantener su horario. La información que le ayude a tomar una decisión valdrá la pena. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siéntase orgulloso de su trabajo y no deje nada sin hacer. Una oportunidad de ganar dinero lo tomará por sorpresa. No tarde demasiado en decidirse. Confíe en que sus instintos lo guiarán en la dirección correcta. El romance va en aumento. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): revise sus activos y pasivos; encontrará una manera agresiva de reducir sus gastos generales y aliviar el estrés financiero. No limite lo que puede hacer haciéndose cargo de más de lo que puede manejar. Tome medidas para proteger su bienestar físico y su posición. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de escenario o de dirección le dará una perspectiva de estilo de vida diferente. Disfrute la vida y haga planes que le brinden a usted y a sus seres queridos algo que esperar con ilusión. Canalice su energía hacia el ahorro y la inversión. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): escuche las críticas con la mente abierta. Realice las mejoras que crea convenientes, pero no permita que las palabras desagradables lo detengan. Piense lo que quiere hacer a continuación, luego inscríbase en un curso que haga que sus planes sean alcanzables. Busque oportunidades. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere una respuesta intensa de amigos y familiares a los cambios que está planteándose. No espere obtener una opinión honesta si no le pregunta a un experto o a alguien no involucrado. El beneficio personal dependerá de la autosuperación y de conectarse con las personas adecuadas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use sus habilidades intelectuales para encontrar su camino. Piense en algo que disfrute hacer o de lo que sea parte y encuentre una manera de convertirlo en parte de su rutina diaria. Recuerde lo que implica cada paso, y luego proceda. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la ganancia personal y la autosuperación parecen prometedoras. Cambiar su estilo de vida le dará algo que esperar si no excede su presupuesto. Trabajar en sociedad con alguien especial incentivará una mayor comprensión y amor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no tema a lo desconocido. Construir un futuro positivo trae resultados favorables. Elija su camino en lugar de dejar que los extraños interfieran. Ponga su energía donde cuenta y diga no a cualquiera que intente tomar decisiones por usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio lo despertará y lo empujará hacia adelante. Comparta sus intenciones con alguien que ama y descubra cuál es su posición. Las colaboraciones requerirán compasión y compromiso. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.