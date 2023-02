Horóscopo de hoy: día sábado 25 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rashida Jones, 47; Chelsea Handler, 48; Sean Astin, 52; Tea Leoni, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la vida simple, sus planes razonables y sus deudas controladas. Busque ideas novedosas, pero no permita que nadie lo lleve a algo que consuma su tiempo y le quite lo que quiere lograr este año. Sea auténtico y bueno consigo mismo y descubrirá la felicidad que falta en su vida. No espere a que sucedan las cosas; sea el iniciador. Sus números son 6, 17, 24, 29, 32, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensato, determinado y cariñoso. Es elocuente y profundo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las decisiones espontáneas lo retrasarán. Tenga en mente lo que implica hacer un movimiento o involucrarse en algo que requiere su tiempo, energía o dinero. Actualice documentos con vencimiento para aliviar situaciones estresantes. Se favorece la superación personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la tentación de involucrarse en algo cuestionable será abrumadora. Dé un paso atrás, considere las consecuencias y ajuste sus planes para asegurarse de no poner en peligro su reputación. No dé nada por hecho; sea honesto y elija lo que es mejor para usted. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá mucho en qué pensar antes de tomar una decisión que pueda afectar su dirección. No deje nada al azar; diga lo que piensa, ofrezca sugerencias y trabaje junto a personas que respeta. Cambie lo que sea necesario. El romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): retribuya a aquellos que han sido tan amables y bondadosos con usted. Un pequeño gesto marcará la diferencia en sus relaciones con los demás. Explore cómo puede usar sus habilidades de manera diferente. Una actualización de lo que puede ofrecer mejorará las finanzas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tirar dinero para impresionar a la gente será contraproducente y aumentará su estrés. Ofrezca ayuda práctica y una palabra o gesto amable, y hará una declaración que impactará a muchos. Haga por los demás lo que espera a cambio. Se favorece el crecimiento personal. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte un desafío, tome una posición de liderazgo e impresione a alguien que haga volar su imaginación y lo motive a explorar lo desconocido. Combine los negocios con el placer y socialice con personas que comparten sus objetivos. Un cambio de punto de vista, escenario o estilo de vida eliminará el aburrimiento. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): estimule su mente y participe en eventos o actividades que lo hagan ser mejor, lo mantengan bien informado y le hagan sentir confianza. Asista a una reunión o póngase en contacto con alguien a quien extraña. Evite compras impulsivas o errores costosos. Una oportunidad romántica mejorará su vida. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): los recuerdos le ayudarán a resolver problemas. Sea honesto y reconozca los errores o los contratiempos. Únase a viejos amigos o personas que lo apoyen y reconozcan sus talentos y su capacidad de transformar lo que hace en algo nuevo y emocionante. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la clave para llevarse bien es convertirse en un excelente oyente para propiciar mejores opciones. No permita que nadie se entrometa ni se interponga entre usted y alguien a quien ama. Haga planes entretenidos que lo animen a darle un giro positivo a su imagen y su actitud. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea explícito, comparta detalles y exprese cualquier inquietud sobre el dinero o los gastos compartidos. Encontrará una manera de mejorar los activos y disminuir los pasivos. Trabaje para que su vida sea menos estresante o complicada. No se exceda ni ponga en peligro su bienestar. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ilumine su vida haciendo algo que le dé un impulso positivo y ganará suficiente confianza para presumir y hacer que las cosas sucedan. Un cambio de escenario le traerá recuerdos y lo guiará en una dirección que le resulte reconfortante. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje en claro quién tiene el control y diríjase en una dirección que le dé esperanza. No comparta sus intenciones hasta que esté listo para lanzar sus planes. Resuelva cualquier diferencia que tenga con las personas con las que vive o que están cerca suyo. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.