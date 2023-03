Horóscopo de hoy: día viernes 03 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Biel, 41; Julie Bowen, 53; Tone Loc, 57; Jackie Joyner-Kersee, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida simple, sus palabras sinceras y sus actividades factibles, y descubrirá el camino hacia la victoria. La vida se trata de hacer lo que es correcto y mejor para usted. Su felicidad está ligada a sus acciones y palabras, no a lo que otros hacen o dicen. Confíe en usted mismo, en sus ideales y en sus sueños. No se detenga hasta lograr la felicidad que se merece. Sus números son 6, 13, 24, 29, 36, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es talentoso, moderno y ambicioso. Es persuasivo y misterioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de hablar y comience a hacer. Tendrá que actuar rápido si quiere compensar por hacerse cargo de demasiado. La preparación requerirá innovación y originalidad a la altura de los desafíos que encuentre. Los viajes y el romance conducirán a nuevos comienzos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se quede corto al perseguir su objetivo porque no se ha preparado adecuadamente. Revise sus opciones, convoque aliados de confianza y elija hacer de su hogar un lugar en el que todos se sientan cómodos compartiendo y comparando notas. Un esfuerzo grupal allanará el camino a la victoria. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ignore lo que hacen los demás o perderá de vista lo que quiere lograr. Ayudar a los demás es admirable, pero antes de continuar asegúrese de que sus esfuerzos sean apreciados y manejados adecuadamente. Alguien interrumpirá sus planes si es demasiado confiado. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de exagerar; incorpore el equilibrio a su vida. Los excesos le costarán de una forma u otra. Piense en lo que quiere y actúe en consecuencia, y alcanzará su objetivo. Enfrente la interferencia de frente y no retroceda. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no está solo. Únase a programas, grupos o actividades con personas de ideas afines y comience algo que encuentre gratificante. Alguien que se cruce en el camino le ayudará a reconocer lo que tiene para ofrecer y cómo perfeccionar sus habilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si es astuto elija hacer un cambio positivo y participe en lo que sucede a su alrededor. No deje que aquello que hacen los demás interrumpa sus planes. Implemente lo que quiere que suceda y deje que los otros se las arreglen solos. Ponga primero sus necesidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aproveche lo que se le presente. Esté preparado para dar la vuelta cuando sea necesario y cambiar de rumbo a mitad de camino. La vacilación es el enemigo, y confiar en sus instintos, habilidades y experiencia lo llevará al círculo de ganadores. La procrastinación no lleva a ninguna parte. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea un buen oyente y un contribuyente ingenioso. Adoptar un enfoque diferente no complacerá a todos, pero si le sirve bien, es la mejor ruta. Evite empresas conjuntas, gastos compartidos e inversiones elevadas. Elija viajes o actividades creativas que promuevan el cambio. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): espere y vea dónde se asienta el polvo. Un amigo o compañero lo llevará por mal camino si se le da la oportunidad. Concéntrese en el hogar y la familia y en lo que puede hacer para que su vida sea más fácil. Un gesto romántico fomentará un cambio en su estilo de vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite situaciones que lo comprometan. Hacerse cargo de más de lo que puede manejar o dejar que alguien se aproveche de usted le costará emocionalmente. Examine su presupuesto doméstico y haga planes para introducir cambios que favorezcan su éxito y bienestar emocional. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense de forma diferente y encontrará una manera de superar a alguien que intenta manipularlo. No haga un movimiento ni cambios por la razón equivocada. Elija su camino en base a sus objetivos, no de los de otra persona. No gaste de más para causar una buena impresión. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea original en su enfoque de la vida, el amor y la felicidad. Puede alcanzar sus metas si no tiene miedo de tomar el camino menos transitado. Confíe en sus instintos, cambie lo que no le gusta y diríjase en una dirección que le haga sonreír. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.