Horóscopo de hoy: día lunes 06 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shaquille O’Neal, 51; Connie Britton, 56; D.L. Hughley, 60; Rob Reiner, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año verá las situaciones desde una perspectiva diferente. Antes de hacer un movimiento medite sobre todas las posibilidades. Reflexione sobre cómo usa sus habilidades y se gana la vida. Realice actualizaciones que lo mantengan motivado para aprender y mantenerse por delante de cualquier competencia que encuentre. No se contenga si algo le molesta o se verá atrapado en una situación sin salida. Sus números son 6, 13, 24, 29, 31, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, innovador y entusiasta. Es generoso y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): simplifique, ordene y alivie el estrés. Reconsidere cómo vive y cómo maneja el dinero, la salud y los asuntos legales, y le resultará más fácil alcanzar sus objetivos. Amplíe sus intereses para incluir una rutina de ejercicio saludable. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mézclese con la gente de su campo. Comparta información; alguien que se dirija por un camino similar mostrará interés. Unir fuerzas, compartir gastos y el intercambio de ida y vuelta de ideas valdrá la pena. Invierta en usted mismo y promueva lo que tiene para ofrecer. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lleve adelante sus planes. Cuando se lance hacia su objetivo encontrará placer en la respuesta que reciba. La oportunidad de acercarse o de ayudar a alguien que lo necesita lo tocará emocionalmente y le dará una razón para retribuir a su comunidad. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): pida favores, haga preguntas, recopile información y ofrezca una propuesta difícil de rechazar. Un enfoque simple pero clásico ayudará a otros a comprender lo que está tratando de lograr y ver cómo y en qué pueden contribuir a cambio. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los asuntos de dinero, contratos y problemas de salud requerirán su inmediata atención. No deje que la información emocional que recibe lo empuje a hacer un movimiento que no está listo para seguir. Dedique más tiempo a poner las cosas en su lugar para asegurarse de alcanzar su objetivo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un incidente emocional lo llevará en una dirección diferente. No se enoje si alguien no quiere acompañarlo. Lo que aprenda de la experiencia lo ayudará a ampliar sus planes. Estudie los detalles y modifique cualquier cosa que pueda retrasarlo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a lo que realmente importa. No deje que se descontrolen las situaciones con alguien a quien ama o es cercano por razones sociales o profesionales. Enfóquese tanto en ayudar, como en su apariencia y en su vida amorosa. Un esfuerzo creativo aliviará el estrés. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé un giro original a algo que le encanta hacer. Los cambios personales le ayudarán a seguir adelante. Lo que haga para cambiar físicamente su apariencia o su entorno impactará a aquellos que lo observan desde afuera. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se deje engañar por lo que otros hacen o dicen. Si es crédulo, alguien se aprovechará o tomará decisiones por usted. Dedique más tiempo a la superación personal y establezca estándares altos. Asóciese con alguien que lo encuentre a mitad de camino. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga su parte, cumpla sus promesas y no critique a los demás. Haga un cambio en casa que lo anime a aumentar sus habilidades y mantenerse al día con las tendencias. Abrace lo que la vida tiene para ofrecer y explore nuevas posibilidades. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un desafío emocional se resolverá si está dispuesto a ceder. Haga lo que sea necesario para mantener la paz, pero no se subestime ni permita que nadie se aproveche de su amabilidad. Las asociaciones requerirán límites, ecuanimidad y comprensión para alcanzar sus expectativas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de preocuparse y comience a hacer lo necesario para marcar la diferencia. Salga de su zona de confort para encontrar una ruta alternativa. No permita que nadie pelee con usted. No se involucre en aventuras poco realistas ni en discusiones que no conducen a ninguna parte. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.