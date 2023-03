Horóscopo de hoy: día martes 07 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Giselle Eisenberg, 16; Jenna Fischer, 49; Rachel Weisz, 53; Bryan Cranston, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evite obstáculos y ábrase camino hacia la victoria. Esté preparado para actuar, realizar cambios y hacer las cosas a su manera. Su destino depende de su capacidad de alcanzar su objetivo a tiempo. Tendrá que esforzarse mucho para adaptarse a lo que sucede en su vida personal y profesional. No mezcle los negocios con el placer ni descuide uno por el otro. El equilibrio y el completar sus tareas son las claves de su éxito. Sus números son 7, 13, 24, 29, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es aventurero, innovador y caritativo. Es imaginativo y sociable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): disminuya la velocidad, descubra la mejor manera de mantener lo que ha trabajado tan duro para lograr y no permita que nadie se interponga entre usted y su objetivo. Valdrá la pena enfocarse en sus habilidades para hacer las cosas a tiempo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use su experiencia y conocimientos para obtener información sobre cómo lograr un cambio positivo para usted, para alguien a quien ama o para una causa que le preocupa. Llame a personas que sean caritativas y tengan la aptitud requerida para ayudar. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): distánciese de cualquiera que trate de persuadirlo. Ponga su dinero, tiempo y esfuerzo en el beneficio personal, la autosuperación y ser y hacer lo mejor que pueda. Mantenga en secreto cualquier cambio que realice hasta que esté listo para presentarlo.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome la iniciativa de reorganizar su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Tener un área designada para explorar posibilidades conducirá a una ventana de oportunidad. Una empresa conjunta lo tentará, pero primero, haga lo que debe y considere trabajar solo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que lo que hacen los demás lo confunda ni le haga sentir que debe seguir su ejemplo. Las oportunidades románticas son evidentes pero pueden interferir con obligaciones anteriores. Reconsidere su situación y sus preocupaciones legales antes de correr un riesgo que pueda poner en peligro su reputación o posición. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ): ignorar las situaciones que debe afrontar empeorará las cosas. Dé un paso adelante, diga lo que piensa e implemente cualquier cambio que sea necesario para evitar la discordia y promover las cosas que más disfruta hacer. Recoja información y mejore las capacidades que le ofrezcan un crecimiento personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): póngase al día y busque oportunidades para expandir su círculo de amigos. Hacer un viaje de un día, visitar a un amigo o familiar, o aprender algo que contribuya a su bienestar físico o fomente la ganancia profesional está a su alcance. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé lo mejor de sí y muestre a todos lo que ofrece. No ceda ante alguien que intenta monopolizar su tiempo o gastar su dinero. Diga no al mal comportamiento y a las malas influencias. Concéntrese en lo que le brinda alegría. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase cerca de su hogar y de las personas que ama. No permita que un extraño influya en sus creencias ni lo tiente con algo que puede no ser válido. Confíe e invierta en sí mismo, no en alguien que intente convencerlo de que malgaste su dinero. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encuentre una salida para su energía, talento y habilidades, encontrará la felicidad y conseguirá una entrada adicional. Un cambio doméstico reducirá sus gastos generales, aumentará su comodidad y aliviará el estrés. Restrinja los hábitos costosos; mantenga su dinero en su bolsillo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): adáptese a su entorno y a las situaciones y prepárese para hacer concesiones que ayuden a otros a sentirse cómodos con respecto a las posibilidades. No renuncie al amor ni a alguien que ya no ve. Comuníquese, reconéctese y hable sobre sus intenciones y sentimientos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): nada parece estable, pero eso puede funcionar a su favor si evita la controversia y trabaja entre bastidores para hacer las cosas a tiempo. Mostrar confianza resultará en apoyo y ayuda práctica. Una asociación será sometida a escrutinio. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.