Horóscopo de hoy: día domingo 12 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jaimie Alexander, 39; Aaron Eckhart, 55; Courtney B. Vance, 63; Liza Minnelli, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: está en una mejor posición de lo previsto. Conocer personas y relacionarse con ellas le ayudará a aprovechar lo que se le presente. No tenga miedo de hablar, compartir sus intenciones y hacer demandas de ser necesario. Adapte la forma en que maneja el dinero y haga todo lo posible para eliminar los gastos emocionales. No compre favores ni trate de impresionar a los demás. Sus números son 9, 14, 21, 23, 34, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, único e ingenioso. Es servicial e incansable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): trabaje en silencio hacia su objetivo. Ya sean personales, financieros o físicos, los ajustes están en marcha. La organización marcará la diferencia y contribuirá a su éxito. Recompénsese haciendo algo que disfruta con alguien a quien ama. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mezcle las cosas y vea qué sucede. La emoción que viene con un cambio de planes refrescará su memoria y lo animará a reconectarse con algunas de las personas y pasatiempos con los que perdió contacto en el camino. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): absténgase si algo no se siente bien o no sucede según lo planeado. No corra riesgos que puedan poner en peligro su reputación o algo que desee lograr. Trabaje de incógnito para evitar que alguien se entrometa en sus objetivos. Canalice su energía hacia el ejercicio físico. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice las situaciones y aproveche lo que pueda. Las conversaciones conducirán a resoluciones, pero las reacciones exageradas y las discusiones sofocarán las negociaciones. Prepare el escenario para un intercambio amistoso y esté dispuesto a comprometerse y a seguir adelante. Aproveche el momento y mantenga la paz. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no cambie nada sin investigar. Enfóquese en el crecimiento personal, la espiritualidad y en darse una nueva imagen. No entre en discusiones emocionales con alguien a quien ama. Espere su momento y deje que las cosas se desarrollen naturalmente. Elija el amor sobre la discordia. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio le levantará el ánimo. Planee un viaje de un día, reúnase con un amigo o familiar, o inscríbase en un evento o clase que le ayude a tomar una dirección diferente. Comparta ideas con alguien que ama. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un descanso para relajarse le ayudará a obtener una perspectiva de lo que es esencial y posible de lograr. Concéntrese en mantener la paz, fomentar una relación significativa y en elaborar un plan con alguien con quien comparte gastos que lo aliente a ahorrar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en eventos emocionantes, pero no sienta que tiene que gastar demasiado ni pagar para que otros aprovechen al máximo la experiencia. Viva el momento y disfrute de lo que está disponible, pero solo lleve dinero en efectivo para pagar lo necesario. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que nadie hable por usted. Haga inversiones y decida lo que quiere, y evitará la tergiversación. Preste atención a su estilo de vida, apariencia y a quién ama. Las mejoras personales levantarán su moral y atraerán un gesto romántico. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se preocupe por lo que hacen los demás cuando ya tiene el control de lo que es importante para usted. Distánciese de aquellos que toman un camino diferente o son destructivos. Diga no al comportamiento exagerado. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuando trate con otras personas surgirán emociones encontradas. Piense bien las situaciones y sepa escuchar, y obtendrá información sobre cómo manejar los asuntos que alimentan la ira de alguien más. Una actitud positiva le ayudará a encontrar una solución y mejorar sus relaciones. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga en orden sus finanzas, salud y documentos legales. Un cambio hará la diferencia en el resultado. Ya sea que esté en medio de negociaciones, un diagnóstico médico o lidiando con inversiones o deudas, modifique lo que sea necesario para estabilizar su posición. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.