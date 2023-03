Horóscopo de hoy: día domingo 26 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Keira Knightley, 38; Kenny Chesney, 55; Martin Short, 73; Steven Tyler, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el péndulo se balancea y es su turno de jugar. Elija sabiamente sus herramientas y haga de la amabilidad, la consideración y la honestidad sus preferencias. Trabaje diligentemente hacia su meta, pero no presente ni muestre su progreso prematuramente. Si quiere causar un impacto, usar el elemento sorpresa funcionará mejor. Confíe en sus instintos, siga a su corazón y convierta sus acciones en un trampolín hacia el éxito. Sus números son 5, 17, 21, 28, 30, 34, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, ansioso y cambiante. Es desafiante y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las cosas comenzarán a amontonarse si no es hábil en el manejo del dinero, las personas y los prospectos. Esté en guardia para hacer un movimiento, cambiar de dirección o comenzar de nuevo con un chasquido de dedos. Conozca su valor, establezca estándares altos y termine lo que comience. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga todo en orden antes de comenzar algo nuevo. La forma en que maneja las situaciones afectará lo que otros le ofrecen a cambio. Canalice su energía para hacer algo bueno por alguien, y las puertas se abrirán. Se favorece el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sus emociones lo mantendrán al tope de su capacidad. Sentir compasión por los desvalidos pondrá su corazón en el lugar correcto y sus acciones encaminadas a la recompensa. Combine la perspicacia con la experiencia y todo lo que sugiera llegará hasta el final. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): diga poco y haga mucho. Se presentará la oportunidad si dedica más tiempo a ayudar a los menos afortunados. Sus habilidades para tranquilizar a los demás y proteger a los necesitados lo llevarán a nuevos comienzos. El amor está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se mueva hasta que no tenga todo en su lugar. Cree oportunidades en lugar de esperar que otros lo hagan por usted. Use su inteligencia, agilidad y velocidad para conquistar sus sueños. Siga a su corazón, no a otra persona. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde sus sentimientos para sí mismo y concéntrese en la autosuperación y el crecimiento personal. Lo que experimente o aprenda ayudará a dar forma a lo que está por venir. El cambio comienza por usted; el éxito seguirá si es fiel a sí mismo. El amor está en aumento. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disminuya la velocidad, mire a su alrededor y disfrute el lado más simple de la vida. El tiempo empleado le ayudará a reconocer lo que quiere hacer en adelante. No deje que la ira lo consuma cuando sus mejores alternativas son la delicadeza, la amabilidad y los incentivos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comuníquese con amigos y familiares mayores y permita que la experiencia lo enriquezca. Una mirada única a las posibilidades y a cómo lograr un cambio positivo en el hogar y en las relaciones mejorará su vida. Haga del romance una prioridad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): diga no a cualquiera que intente aprovecharse de usted. Quédese cerca de casa y disfrute de los frutos de su trabajo. Piense de manera original y obtendrá soluciones extraordinarias que lo harán lucir bien. Comparta sus sentimientos con alguien que ama. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): arriesgue su corazón y confíe en alguien que ama. Pedir ayuda le hará la vida más fácil. Escuche las sugerencias sin reaccionar de forma exagerada ni hacerse cargo de más de lo que puede manejar. Un cambio de estilo de vida es factible y se alienta el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su casa en orden. No dude en poner a la venta los artículos que ya no use o dárselos a alguien que los necesite. El alivio llegará a medida que ordene por completo su vida. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se deprima cuando lo que debería hacer es mantenerse en movimiento. Organice un evento, haga algo emocionante o solucione las diferencias con alguien a quien ama. Encuentre una manera de marcar la diferencia o proporcione algo a su comunidad que agregue valor y tranquilidad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.