Horóscopo de hoy: día viernes 31 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Szohr, 38; Ewan McGregor, 52; Christopher Walken, 80; Shirley Jones, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use sabiamente su tiempo de descanso. Su objetivo es aliviar el estrés, divertirse y perseguir la felicidad deseada. Mire el lado bueno de la vida y use su energía y capacidad de responder rápidamente para aprovechar el momento y tomar lo que quiere. Es hora de reiniciar la búsqueda de su objetivo y hacer las modificaciones que fomenten el éxito. Haga que cada movimiento cuente. Sus números son 6, 17, 24, 27, 35, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es transparente, hipersensible y franco. Es valiente y humano.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): obtendrá una vista panorámica de lo que es posible. Una los puntos y marque la diferencia para usted y para otros como usted. Canalice su energía de forma constructiva. Menos discusiones y más ayuda práctica le darán la ventaja que necesita para alcanzar su objetivo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es probable que haya interferencia externa. Concéntrese en lo que quiere lograr y no en las críticas o la negatividad que le presenten. Un cambio personal le dará la confianza que necesita para tener éxito. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una aproximación tranquila a algo que quiere lograr ayudará a calmar el conflicto. Confíe en sus habilidades y en aquellos que le deben favores, y el resultado será mejor de lo esperado. El objetivo es terminar lo que empieza con tiempo de sobra. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no piense demasiado. Use su imaginación, cuando tenga dudas vaya directamente a la fuente y manténgase dentro de su presupuesto. Será necesaria la paciencia para evitar un encontronazo con alguien que pueda perturbar su vida. No juegue ni arriesgue su salud ni su reputación. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): vaya en una dirección que pueda llamar suya. Resuma lo que otros piensan o quieren de usted. Ofrezca sugerencias, soluciones y conocimientos, pero no se haga responsable de una carga que no le corresponde. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda observando y repitiendo. Exprese su creatividad, adáptese a las tendencias y deje su huella. Establezca el estándar. Si lidera, otros le seguirán. El romance está en las estrellas. Aproveche el momento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que florezca la ira. Aproveche lo que tiene y a quiénes conoce. Pida favores y siga adelante con sus planes. Una asociación tendrá más que ofrecer de lo que se anticipó inicialmente. Mantenga sus emociones fuera de las negociaciones. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si usted u otra persona se retracta o hace un cambio de último minuto aflorarán los sentimientos y el estado de ánimo cambiará rápidamente. Trate de no ser consumido por el caos cuando debería estar disfrutando de algo que haga fluir su creatividad. Abrace el romance. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): diga sí a las invitaciones sociales, a los juegos de azar y a las personas que estimulan su mente y mejoran su vida. Afronte un desafío que le permita expresarse mental, física o emocionalmente, y atraerá a alguien con algo único para aportar. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): disminuya la velocidad, repase cada detalle y modifique cualquier eslabón débil que descubra. No espere que nadie haga lo que usted quiere ni que respalde sus planes. Vuele solo y haga lo que mejor sabe hacer. La ganancia personal y el romance se ven prometedores. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): necesita ser consistente para hacer las cosas a tiempo. Si deja de preocuparse o de depender de los demás, su día transcurrirá sin problemas. Compartir información personal o secretos con cualquier persona resultará en una decepción. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga su energía en algo de provecho y haga cambios positivos en el hogar. La conveniencia y la comodidad crearán un ambiente libre de estrés que le permitirá recargar energías y volver a salir con suficiente energía y pasión para ganar lo que decida conquistar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.