Horóscopo de hoy: día martes 04 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Robert Downey Jr., 58; David Cross, 59; Christine Lahti, 73; Craig T. Nelson, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acelere las cosas y se sentirá como en casa. No se preocupe si los demás pueden seguirlo o no; está bien ser el primero. Después de todo, usted es un pionero. Sueñe con sus metas y en poco tiempo obtendrá lo que imagina. Sea fiel a usted mismo y no se detenga hasta llegar a su destino. Cuando la oportunidad llame ábrale las puertas. Sus números son 4, 11, 23, 26, 33, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, cariñoso y optimista. Es sensible y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que las decisiones se prolonguen en un momento en que el tiempo es crucial. Mire, analice y haga que sucedan cosas que alegren su día y mejoren la vida de sus seres queridos. Utilice el conocimiento y la experiencia para ayudar a los demás y obtendrá una perspectiva de su vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un trabajo descuidado no es suficiente; si quiere avanzar, delo todo y promocione lo que logra. Depende de usted hacer lo mejor que pueda. Confíe en su intuición, no en información no verificada que proviene de fuentes desconocidas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se deje engañar por información ficticia. Vaya directamente a la fuente para evitar quedar atrapado en las mentiras o estafas de alguien. Investigue, haga preguntas y concéntrese en lo que es mejor para usted. Cree oportunidades en lugar de esperar un milagro. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): su entusiasmo requerirá que perfeccione sus habilidades para adaptarlas a la aplicación en la que desea utilizarlas. No complique las cosas; una solución de un solo paso tendrá un efecto igual de profundo. Confíe en lo que sabe y hace mejor. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado; lo que dice y hace puede influir en su posición o reputación. Mantenga simples sus planes y busque oportunidades de crecimiento personal y profesional. Un lugar que le parezca especial se convertirá en un buen espacio para pensar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome la iniciativa y pruebe algo nuevo. Las personas con las que se encuentre le ofrecerán ideas interesantes que le animarán a acelerar el proceso de alcanzar el éxito. Depende de usted tomar lo que es legítimamente suyo. Actualice su imagen y demuestre sus habilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a lo que sucede en casa. Comprender la dinámica de una situación y las personas involucradas le ayudará a sofocar las dificultades antes de que se vuelvan difíciles de manejar. Apéguese a lo básico, no reaccione de forma exagerada, y todo se desarrollará según lo planeado. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): los contratos, las inversiones y poner su energía en sacar el mayor provecho de su inversión le traerán grandes ganancias. Hay un cambio a la vista si utiliza su ingenio para desarrollar una fórmula que se ajuste a su estilo y presupuesto y ofrezca los resultados deseados. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): elija un camino que satisfaga sus necesidades. Deje atrás el pasado y deje de seguir a otros; liderar es lo suyo. Busque oportunidades con las que se sienta fuertemente comprometido y conocerá a personas que comparten sus inquietudes. Haga su parte y pague lo que le corresponde. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo y esfuerzo a su hogar, familia y finanzas. Configure su estilo de vida para que se ajuste a su presupuesto y alivie el estrés. No intente seguirle el paso a alguien que lo está llevando en la dirección equivocada. Establezca un estándar de vida que funcione para usted. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las relaciones sufrirán cambios que debe atender. Si deja que otros decidan las cosas por usted, no será satisfactorio. Especifique lo que es importante para usted y haga que suceda. Tome el control en lugar de ser controlado. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): arregle su espacio. Cuanto mejor sea el flujo, menos estrés sufrirá y más fácil será manifestar cómo quiere que sea su vida para avanzar. Cambiar la forma en que se gana la vida resultará mejor de lo previsto. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.