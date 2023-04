Horóscopo de hoy: día martes 11 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tricia Helfer, 49; Jennifer Esposito, 50; Bill Irwin, 73; Joel Grey, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense cuidadosamente y descubrirá lo que quiere hacer a continuación. Investigue, haga preguntas y esté abierto a sugerencias. Seguir a su corazón y hacer algo que ama está a su alcance si toma el camino más cómodo. Un cambio de estilo de vida conducirá a nuevos contactos y mayor disponibilidad de dinero. Una inversión dará sus frutos. Sus números son 8, 15, 22, 26, 33, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es culto, de mente abierta y oportunista. Es trabajador y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga cambios en el hogar que aumenten su comodidad o que lo ayuden a entrar en acción. Revise el clima subyacente del mercado inmobiliario y reconocerá su buena fortuna. No corra ni se esconda cuando la oportunidad llame; convierta sus sueños en una realidad. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambiar de opinión es una opción; no permita que nadie tome decisiones por usted. Acuda a un amigo o familiar para obtener información que le ayude a tener una visión en tiempo real de lo que es posible. Vaya directamente a la fuente y proceda con confianza. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a cómo se ve y cómo se siente, y haga modificaciones para asegurarse de que está enviando una vibra entusiasta y cordial. La forma en que afronte la vida y sus responsabilidades le dirán lo que está por venir. Comprométase y siga adelante. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hágase cargo y sea justo con quienes lo siguen. Aprenda de la experiencia qué es lo que funciona mejor cuando quiere algo a cambio. Sea un buen oyente; descubrirá información que le ayudará a obtener apoyo y ayuda práctica para tener éxito. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, pero no crea todo lo que oye. Busque oportunidades para avanzar en su profesión. Mezcle los negocios con el placer y conozca mejor a quienes pueden ayudarle. Controle su futuro, haga realidad aquello de lo que habla y otros colaborarán y le ayudarán. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): arregle su espacio de manera que satisfaga sus necesidades. No confíe en que otros hagan el trabajo por usted. Ponga a prueba sus habilidades y estará contento con lo que ahorra y los resultados que obtiene. Un cambio de estilo de vida valdrá la pena. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a cómo se presenta ante el mundo. La forma en que trabaje con los demás estará bajo un microscopio, por lo que es vital que se prepare y se presente a sí mismo y exponga lo que tiene para ofrecer de manera precisa y detallada. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no dé nada por sentado. Si quiere que algo se haga a su manera, hágalo usted mismo. Preste atención a lo que sucede a su alrededor. Puede ofrecer ayuda, pero no ponga en riesgo su salud, sus finanzas ni su posición. Analice las relaciones y cómo maneja el dinero. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que nadie limite sus logros. Cree oportunidades, sea el autor intelectual de sus planes y juegue para ganar. Una relación del pasado hará un bienvenido regreso. Si quiere que las cosas funcionen, prepárese a aceptar obligaciones. El romance está en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): descubra lo que quiere y haga realidad su deseo. No permita que un extraño lo convenza de algo que no necesita o no quiere. Elija favorecer el minimalismo, no la extravagancia. Tratar de comprar amor o favores terminará en desilusión. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): avance con entusiasmo. Encontrar una manera de utilizar sus habilidades de forma variada le ayudará a aumentar su potencial de ingresos. Un cambio personal aumentará su confianza y éxito, pero también generará críticas de alguien celoso o intimidado por sus logros. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome el control, concéntrese en lo que es importante para usted y haga algo para corregir el problema. Protéjase de cualquier persona que no sea de confianza o a quien no le preocupe su bienestar. Un cambio de opinión le ayudará a moverse en una nueva dirección. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.