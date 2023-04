Horóscopo de hoy: día viernes 14 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abigail Breslin, 27; Sarah Michelle Gellar, 46; Adrien Brody, 50; Brad Garrett, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una actitud positiva ayudará a preparar el escenario para un año próspero. Ser un buen samaritano ofrecerá recompensas emocionales y oportunidades. Canalice su energía en proyectos de mejoras para el hogar y en atar cabos sueltos. El amor y el romance se ven favorecidos y lo motivarán a lucir un estilo moderno y actual. Sus números son 3, 12, 24, 29, 32, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, perseverante y servicial. Es ambicioso y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cumpla con su plan, independientemente de lo que digan o hagan los demás. Haga lo suyo y estará satisfecho con los resultados. Una oportunidad requerirá que modifique su estilo de vida para satisfacer las demandas necesarias para tener éxito. Se favorece el romance. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los cambios que suceden a su alrededor resultarán en una compensación emocional. Tenga un plan de respaldo para asegurarse de poder cumplir sus promesas, independientemente de cómo se desarrollen las cosas. Ponga su energía donde cuenta, y los resultados positivos crecerán. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a las críticas, pero cambie solo lo que considere necesario. La ayuda práctica que ofrece a los demás apaciguará los comentarios contradictorios o negativos. Hable con el corazón y obtendrá acceso a información que puede mejorar su flujo de efectivo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una gran energía bien empleada dará sus frutos. Use lo que aprenda para ayudar a los menos afortunados o rezagados por una u otra razón. Su amabilidad alentará a otros a colaborar y ayudar. Haga conocer sus necesidades y el éxito seguirá. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): estudie posibilidades, programe una entrevista o amplíe sus intereses. No deje que los cambios que otros hagan lo frenen o le molesten. Sea fiel a usted mismo y diga no a aquellos que no lo valoren. El progreso requerirá compromiso. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga cumplir las reglas y lleve a cabo cambios que le permitan a una mayor seguridad. Un enfoque diferente puede no ser adecuado para todos, pero eliminará a las personas que le hacen perder el tiempo. Elija ser proactivo, mantendrá el control y obtendrá lo que desea. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese por terminar lo que comenzó. Aprenda de cualquier experiencia que afronte y aplique lo que descubra para mejorar su salud, sus relaciones y el entorno en el que vive. Haga del romance una prioridad y de la amabilidad su tarjeta de presentación. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): lo que hace cuenta más que lo que dice. Un ritmo constante y un plan asegurarán que obtenga satisfacción del proceso y del resultado. Establezca estándares altos y no permita que nadie utilice la manipulación emocional para frustrar sus planes. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en que los demás velen por sus intereses. Responsabilícese de sus perspectivas descubriendo lo que es importante para usted y cómo puede hacer realidad sus sueños. Cuídese mejor. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los arreglos en el hogar le facilitarán la vida. No deje que un extraño lo convenza de comprar algo que no necesita. Establezca un presupuesto y haga el trabajo usted mismo para ahorrar y asegurarse de obtener lo que desea. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que los cambios o las decisiones que tome alguien más interrumpan sus planes. Elija hacer el trabajo usted mismo; estará mucho más feliz con los resultados. Se favorecen las mejoras en el hogar, los cambios en el estilo de vida o un esfuerzo conjunto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga todo en orden antes de continuar. Saber lo que quiere y convencer a los demás para que acepten sus planes garantizará que obtenga la ayuda que necesita para tener éxito. No tome un riesgo físico que pueda causar lesiones o enfermedades. Maneje las finanzas con cuidado. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.