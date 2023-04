Horóscopo de hoy: día domingo 16 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jon Cryer, 58; Martin Lawrence, 58; Ellen Barkin, 69; Kareem Abdul-Jabbar, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: disminuya la velocidad, verifique dos veces su trabajo y concéntrese en las personas que le preocupan. Busque formas alternativas de lidiar con los gastos compartidos y las empresas conjuntas. Aléjese de cualquiera que limite lo que puede hacer o intente controlar su vida. Haga de su hogar un lugar que ofrezca paz y le permita concentrarse en lo que es importante para usted. Deje ir el pasado. Sus números son 9, 17, 23, 26, 37, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, reservado y espontáneo. Es cautivador y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que nadie interrumpa sus planes. Quédese cerca de casa, donde puede pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, o trabajar en un proyecto que le brinde alegría. Haga lo que le parezca correcto y que lo anime a mejorar su vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense cada movimiento que haga de principio a fin. Tome la iniciativa, brinde una mano amiga y sea un excelente ejemplo para los demás. Escuche las sugerencias y elija lo que funcione mejor para usted. Proteja su posición financiera. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no haga promesas imposibles. Esfuércese más en sus objetivos profesionales y en cómo maneja su efectivo. No dude en hablar si tiene una queja o sugerencia válida. Haga su mejor esfuerzo para dejar una buena impresión. Proteja su bienestar. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la carrera por aprender es su boleto para avanzar. Tener una mente abierta mientras recopila información ayudará a poner en marcha sus planes. Lleve un registro de sus gastos. En vez de dinero en efectivo, ofrezca consejos o ayuda práctica a alguien que lo necesite. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe lo que otros deciden hacer, pero no los siga. Busque oportunidades que se adapten a sus necesidades y que requieran lo que puede ofrecer a cambio. Hacerse cargo de su vida y seguir a su corazón le ayudará a generar confianza y la promesa de un dulce éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte el cambio, el conocimiento y la percepción, y diseñará un plan saludable. La forma en que se comunique, se conecte y ayude a los demás cambiará la forma en que lo ven. Las asociaciones que están bien equilibradas mental, física y financieramente valdrán la pena. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): respire profundamente. Tiene lo que se necesita para llegar a la cima si cree en sí mismo y lo da todo. No pase por alto lo que puede hacer. La precisión y el detalle determinarán el resultado. Simplifique su estilo de vida y alivie el estrés. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cambie lo que no le gusta. Ponga sus palabras en acción y deje que todos vean lo que está dispuesto a ofrecer. No permita que los asuntos personales nublen su visión ni lo detengan. Tome el camino menos transitado y descubra algo nuevo y emocionante. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea observador. Escuche, investigue, haga preguntas y adáptese para proteger su salud, dinero y posición. No confíe a otros su información personal. Nadie venderá mejor que usted lo que tiene para ofrecer. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reevalúe sus habilidades y experiencia, y actualice su currículum para adaptarlo a las tendencias del mercado laboral. No se lance a hacer algo sin la debida preparación, todo el trabajo previo determinará cuan lejos podrá llegar. No dé nada por sentado y no deje que nadie se aproveche de usted. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no comparta información personal ni haga cambios que lo expongan a críticas. Realice mejoras en el hogar que aumenten su comodidad o reciba a alguien que le guste o con quien quiera trabajar, y vea qué sucede. La mejora personal parece prometedora. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si desafía a un amigo o familiar se intensificarán los asuntos emocionales. Mantenga la distancia y deje que las situaciones se calmen antes de hacer comentarios o cambios que dañen una relación importante. La superación personal evitará que critique a los demás y trate de cambiarlos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.