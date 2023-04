Horóscopo de hoy: día lunes 17 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rooney Mara, 38; Jennifer Garner, 51; Liz Phair, 56; Sean Bean, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste más atención a lo que sucede a su alrededor. No compre el sueño de otra persona cuando tiene el suyo propio. Busque oportunidades que toquen su corazón y lo animen a hacer una diferencia en su comunidad. Concéntrese en el hogar, la familia y en elevar su nivel de vida. Una mudanza inteligente o un cambio en su estilo de vida le ayudarán a reducir sus gastos generales y aliviar el estrés. Sus números son 4, 7, 18, 23, 27, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, flexible y simpático. Es curioso y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): analice el panorama general y tenga en cuenta sus opciones. Mantenerse dentro del presupuesto es crucial si planea terminar lo que comenzó. En caso de duda, deje que su intuición tome el control. Llévese bien con los demás, pero deje en claro sus objetivos a cualquiera que lo cuestione. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): está bien cambiar de opinión. Utilice su tiempo para asegurarse de obtener lo que quiere conseguir y se ganará el respeto. Tenga en cuenta lo que otros quieren, pero no se sienta obligado si no se ajusta a su horario o lo pone en una posición comprometida. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado con lo que promete. Reúna todos los detalles antes de inscribirse en algo. Anótese en cursos que le permitan obtener una mayor capacitación y lo ayuden a avanzar en lugar de darlo todo por el beneficio de otra persona. Cuide sus intereses y su salud. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que más le gusta. Adopte un enfoque original para su trabajo, marcará la diferencia y cambiará la forma en que hace las cosas. Piense en grande, pero manténgase dentro de su presupuesto; los resultados serán bien recibidos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se preocupe por lo que otros piensen, hagan o digan. Debe seguir el camino que lo lleve a donde quiere ir. Agregar un poco de estilo a algo que hace atraerá el interés. No gaste de más en cosas que no necesita. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dedíquele tiempo y logrará su objetivo. Enfóquese en el conocimiento, la experiencia y en emprender proyectos que marquen la diferencia para usted. Evite situaciones que lo limiten o que lleven a la repetición. Confíe en sus instintos y cambie lo que no le funciona. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuídese mejor. Evite los excesos o hacerse cargo de algo que pueda poner a prueba su paciencia, su salud o su bienestar. Un proyecto de mejoras para el hogar excederá su presupuesto si no ha investigado lo que implica. Ofrezca soluciones, no críticas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las reuniones, cursos, conferencias y charlas con expertos le ayudarán a formular la mejor manera de avanzar. La disciplina junto con un plan bien pensado le ayudará a mejorar su vida. Un cambio de escenario despertará su imaginación y lo alentará a tomar mejores decisiones. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reúnase con personas de ideas afines y juntos elaborarán un plan que le ayude a encaminarse en una dirección adecuada para lo que más disfruta hacer. No se conforme con menos porque alguien se interpone en su camino. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija lo que es bueno para usted. Use su experiencia para que lo guíe en una dirección que lo haga feliz. Contrarreste el estrés en su vida incorporando algo que lo emocione a su rutina diaria. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se involucre antes de saber lo que implica. Hacerse cargo de demasiado o confiar en otra persona para que lo guíe en la dirección correcta resultará en una decepción. Ponga su esfuerzo en la superación personal y en una mejor salud. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aproveche el momento y siga sus planes. Soñar es edificante, pero si no convierte sus intenciones en realidad, se decepcionará a sí mismo. Confíe y crea en su capacidad, y concéntrese en lo que es importante. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.