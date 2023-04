Horóscopo de hoy: día martes 18 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: America Ferrera, 39; Melissa Joan Hart, 47; Conan O’Brien, 60; Jane Leeves, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si este año quiere terminar las cosas será necesaria paciencia. No faltarán buenas ideas, perspicacia y pensamiento creativo, pero la angustia emocional se hará cargo si no puede establecer una rutina que le ayude a pasar por alto lo que sucede a su alrededor y concentrarse en su meta. Un enfoque inteligente sobre su objetivo lo mantendrá en la cima de su juego. Sus números son 6, 17, 20, 28, 34, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, cariñoso y enérgico. Es servicial y posesivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): determine cómo mejorar sus condiciones o forma de vida. Tómese el tiempo para manejar el asunto personalmente y asignar cómo y dónde su dinero tendrá el impacto más significativo. Volver a conectar con un viejo amigo le ayudará a dejar atrás el pasado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): le irá mejor si actúa rápido. Evalúe, defina su posición y adapte su vida a lo que mejor le funcione. El cambio se verá favorecido si es rápido para decidir y seguir adelante. Acuda a un experto para consultar lo referente a la salud y al dinero. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): únase a personas que lo entiendan y le ofrezcan apoyo y soluciones, no críticas. No deje que la negatividad lo deprima ni lo detenga. Deje que sus acciones hablen por usted y que su amabilidad guíe el camino. La superación personal dará lugar a cumplidos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si algo no va como quiere, tome una dirección que le facilite llegar a su destino. Mantenga las cosas simples, haga que sus palabras cuenten y manténgase dentro de su presupuesto. Deje que la experiencia sea su guía. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que nadie se haga cargo ni haga modificaciones que no se adapten a sus necesidades. El encanto, la perspicacia y la ayuda práctica de un Leo alentarán a otros a ver las cosas a su manera. Una cuestión emocional le dará la fuerza y el coraje necesarios para marcar la diferencia. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): avance con cautela. No se ponga en peligro ni permita que otros le exijan cosas injustas. Los cambios que haga enviarán un mensaje claro a cualquiera que le haga pasar un momento difícil. No deje que el trabajo le cause un problema en casa. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tendrá que cubrir mucho terreno hoy. Póngase las zapatillas y salga a la calle. La preparación ayudará considerablemente, así que no escatime cuando se trata de detalles. Si ama a alguien, comparta sus intenciones y prepárese para hacer ajustes razonables. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no comparta secretos ni haga cambios por motivos equivocados. Sea creativo y diseñará un plan que supere con creces sus expectativas. No permita que un descuido en casa le acabe costando demasiado. Solo hágase cargo de lo que sea factible. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): va en la dirección correcta pero no está enfocado en el resultado. Regrese y reconsidere sus motivos, y descubrirá cómo lograr su objetivo. Asistir a un evento social o pasar tiempo con alguien que ama aliviará el estrés. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): considere cambios en el hogar que le faciliten la vida. No permita que nadie lo convenza de algo que no quiere ni de gastar más de lo que permite su presupuesto. Mantenga sus pensamientos y planes para sí mismo hasta que tenga todo en su lugar y esté listo para comenzar. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no dé nada por sentado, pero esté listo para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Hay disponibles inversiones y posicionamientos que pueden ayudarlo a recorrer el zigzagueante camino hasta la cima. Se favorece el crecimiento personal, la autosuperación y el amor. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la mente abierta, pero no crea todo lo que escuche. Exponga su corazón, pero no deje que nadie se aproveche de usted. Tome decisiones y haga aquello que le parezca correcto. Evite eventos que puedan tener repercusiones en su salud. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.