Horóscopo de hoy: día jueves 20 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Felix Mallard, 25; Joey Lawrence, 47; Carmen Electra, 51; Jessica Lange, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ordene su hogar y conviértalo en un espacio relajante. Este año sentirse cómodo mejorará su rendimiento general. Reconecte con personas, proyectos y pasatiempos, y reviva lo que extraña. Depende de usted construir su mundo según sus especificaciones y dar a otros el derecho a hacer lo mismo. Esfuércese por el equilibrio, la integridad y por estar en su mejor momento. Sus números son 4, 10, 19, 23, 34, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, persistente y enérgico. Es tacaño y centrado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la ira es una pérdida de tiempo. Evalúe una situación, cambie aquello que no le gusta y pase a algo más entretenido que irritante. Actualizar su imagen puede sonar tentador, pero antes de comenzar, considere sus motivos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): estará ansioso por tomar las riendas y hacer las cosas a su manera. Establezca normas, llame a personas de su confianza para que hagan las cosas de acuerdo con sus instrucciones y no se someta a situaciones que puedan causar limitaciones físicas o financieras. Descanse lo suficiente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en qué y en quién conoce para que lo guíe en tiempos turbulentos. Mantenga sus ideas e intenciones para usted mismo y evite que un superior le haga pasar un mal rato. Regístrese en un curso que amplíe su conocimiento y sus habilidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ofrezca su experiencia a los necesitados y las recompensas superarán sus expectativas. Su impulso, atención a los detalles y aportes creativos harán que los demás estén ansiosos por más. Póngase en primer lugar y sepa cuándo dejar a los demás las tareas mecánicas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mire de cerca lo que hacen los demás y cómo reaccionan. Un enfoque reservado al discutir asuntos de dinero fomentará buenos resultados. Ofrezca incentivos, pero no termine pagando usted la cuenta ni se quede corto de efectivo debido a su generosidad. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): estará abierto a nuevos conceptos y listo para aprender algo nuevo. Hable con un experto si algo lo deja perplejo. Hacerse cargo de demasiadas cosas demasiado rápido será costoso y estresante. Proteja su reputación; prometa sólo lo que es posible. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no pierda de vista su presupuesto. Supervise de cerca su dinero, su salud y sus contratos para minimizar los errores, la confusión y las pérdidas. Una oferta no será tan buena como alguien le hace creer. Si tiene dudas haga preguntas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe su situación y siga sus planes. No dude en evitar que alguien lo retrase. Manténgase centrado en lo que desea y adáptese rápidamente a los cambios que realice. Un cambio en su forma de vida aumentará su seguridad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que el orgullo lo ponga en una posición vulnerable. Escuche y acepte solo lo que es factible. Concéntrese en la superación personal y los asuntos que puede manejar por sí mismo. No se comprometa con algo o con alguien, ni prometa evitar conflictos; diga no. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantener un estilo de vida sencillo le facilitará cumplir con sus expectativas. La clave de la felicidad es ganarse la vida haciendo algo que disfrute y usar su tiempo de ocio para disfrutar con sus seres queridos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): compartir demasiada información causará fricciones con la persona que menos espera. No presente sus planes hasta que haya resuelto todos los problemas y tenga para ofrecer algo difícil de rechazar a quienes necesita para completar sus planes. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tiene el timón y el visto bueno para tomar la iniciativa. Haga que otros contemplen su visión y vea quién quiere acompañarlo. No tenga en cuenta a aquellos que dudan sobre si unirse a su equipo; acepte a aquellos listos para comprometerse. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.