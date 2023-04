Horóscopo de hoy: día viernes 28 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Alba, 42; Penelope Cruz, 49; Jay Leno, 73; Ann-Margret, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga un balance antes de comenzar de nuevo. No cuente con otros cuando debería hacer el trabajo usted mismo. Tiene mucho que ganar, pero requerirá ingenio y hacer o supervisar el trabajo usted mismo. Ponga su energía donde traerá el mayor rendimiento. Deje sus emociones en un segundo plano para asegurarse de que no interfieran con su progreso. Guarde en un lugar seguro su dinero en efectivo y sus pertenencias. Sus números son 7, 18, 21, 29, 32, 35.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, flexible y enérgico. Es imaginativo y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga un perfil bajo; si es demasiado franco discutirá con alguien a quien ama. Elija priorizar la salud, el estado físico y la alimentación saludable, y haga que su objetivo sea el crecimiento personal. Un gesto amable mejorará su relación con alguien especial. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de pensar en los cambios y haga lo que sea necesario para poner las cosas en marcha. Concéntrese en su entorno y hágalo más acogedor. La forma en que vive representa quién es. Organice su vida para que cumpla sus expectativas. Evite los conflictos emocionales. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si es demasiado confiado alguien lo desviará. Escuche atentamente y decida qué es verdadero o falso. Establezca un presupuesto para proyectos de mejoras en el hogar que creen un ambiente seguro y amigable. Controle sus emociones y guarde sus pensamientos para sí mismo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reúna información, hable con expertos y elabore un plan que se ajuste a su horario y presupuesto. Surgirán situaciones emocionales que le dificultarán confiar o trabajar junto a alguien. Mantenga sus metas para sí mismo y haga lo suyo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): infórmese antes de compartir sus ideas y sentimientos. Si responde demasiado rápido cometerá un error. Haga planes con alguien que le levante el ánimo y obtendrá una perspectiva sobre sus fortalezas y debilidades. No dé nada por sentado. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): anteponga su salud y bienestar personal. Dejar que el estrés relacionado con el trabajo lo agote lo afectará de manera significativa física, emocional o financieramente. Frene los malos hábitos e implemente un estilo de vida más saludable. Distánciese de las personas que dan malos ejemplos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sofoque los problemas antes de que se conviertan en algo que no pueda manejar. Deje las cosas claras y haga lo que sea necesario para mantener la paz. Lo que necesita, para que le levante el ánimo, es una oportunidad creativa o un viaje. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga sus emociones contenidas. La consistencia será la mejor manera de manejar las situaciones que involucren a los socios. Participe en eventos o entretenimientos que lo distraigan del trabajo y una oportunidad emocionante le dará la esperanza de un futuro mejor. Asuma la responsabilidad por su felicidad. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ): no apueste ni corra riesgos financieros. Evite artículos costosos y gastos para causar una buena impresión. Para ganar corazones y elogios use su encanto, no el dinero en efectivo. Si confía y cree todo lo que escucha prevalecerá la incertidumbre y surgirá la confusión. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): antes de pasar a la diversión y los juegos ocúpese de las responsabilidades relacionadas con el trabajo. Considere lo que es importante para usted y haga arreglos para pasar tiempo de calidad con alguien a quien ama. Evite a cualquiera que tienda a exagerar o se aproveche de usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los problemas de comunicación son evidentes. Piense antes de responder y sea consciente de sus palabras. Un gesto amable lo llevará mucho más lejos que una dura crítica. Elija la paz y el amor sobre la discordia. Concéntrese en la superación personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): maneje rápidamente los asuntos financieros, médicos y legales. Las actualizaciones, los pagos y los síntomas persistentes que no se atienden lo dejarán vulnerable. Confíe en sus instintos, haga preguntas y verifique la información para asegurarse de recibir la atención adecuada. La honestidad es la mejor política. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.