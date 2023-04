Horóscopo de hoy: día sábado 29 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Andre Agassi, 53; Uma Thurman, 53; Michelle Pfeiffer, 65; Jerry Seinfeld, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las emociones estarán cerca de la superficie. Reconozca sus motivos antes de dar un paso. Una estrategia clara ayudará a que evite tomar una decisión precipitada. Las oportunidades son evidentes, pero es necesario que haga su tarea. No deje que lo ciegue aquello que otros digan o hagan. Este año los hechos y la verdad son importantes y lo protegerán de cometer errores. Sus números son 8, 12, 17, 25, 36, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: tiene buen corazón, es divertido e imaginativo. Es optimista y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): resuelva primero los temas delicados y despeje el camino para el progreso. Acelere el ritmo y aquello que logre lo tranquilizará. Su percepción le ayudará a filtrar las posibilidades y evitar las caídas. Se favorece el romance. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se exceda. La moderación será necesaria si está con personas indulgentes o con aquellos que intentan convencerlo de que haga algo exagerado. Si quiere sobrepasarse, concéntrese en algo que valga la pena, como estar en forma, mejorarse a sí mismo y ayudar a los demás, no en gastar demasiado ni en ser glotón. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de los proyectos que quiere terminar en lugar de ser tan generoso cuando los demás le piden favores. No deje que nadie lo explote ni lo haga sentir culpable por cuidar de sí mismo. Ofrezca a los demás sugerencias, no ayuda que requiera trabajo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga su vida simple, factible y feliz. Póngase en contacto con aquellos que ofrecen algo a cambio. Concéntrese y diseñará un plan que lo ayude a expandir sus intereses y conocer gente diferente. Vigile sus gastos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comuníquese con alguien con quien disfrute pasar el tiempo y vea qué ocurre. Se le presenta una oportunidad que puede ayudarle a obtener dinero extra. Mejore sus habilidades y conocimientos para asegurarse de hacer todo lo posible para alcanzar su objetivo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta sus intenciones con alguien especial; los comentarios que reciba le ayudarán a desarrollar una estrategia que en el futuro puede cambiar la forma en que vive y lo que hace. Si siente que es correcto, haga un movimiento y siga adelante. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a su apariencia y sentimientos. Apúntese en algo que tenga en cuenta sus inquietudes. Investigue sus hallazgos y decidirá cómo proceder. Las mejoras personales aumentarán su conciencia y confianza. El romance está en las estrellas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si interactúa, florecerá su relación con los demás. Planee asistir a eventos o hacer planes con alguien que ponga una sonrisa en su rostro, y las conversaciones despertarán su imaginación y lo inspirarán a hacer un cambio de estilo de vida positivo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no cuente con nadie más que con usted mismo. Tenga en cuenta lo que quiere y no dude en cumplir sus deseos. No permita que nadie interfiera en sus planes. Aléjese de situaciones y personas que no ofrecen nada tangible. Establezca su estándar y presupuesto. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): maneje con cuidado los asuntos de dinero. Si alguien le pide demasiado no permita que las emociones se apoderen de usted. Los gastos compartidos y las empresas conjuntas generarán fricciones. Puede compartir buenos momentos, pero no pague por el error de cálculo de otra persona. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese quieto, concéntrese en el beneficio personal y la autosuperación, y evite a cualquiera que intente empujarlo en una dirección que no desea seguir. Diga no a la manipulación emocional y decida hacer lo suyo. Elija el amor y el romance en lugar de una lucha de poder. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a lo que dicen y hacen los demás, y use lo que descubra para alcanzar su meta. Tenga en cuenta cómo gana y maneja su efectivo, y diseñará un plan que lo aliente a establecer contactos con personas influyentes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.