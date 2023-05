Horóscopo de hoy: día viernes 05 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adele, 35; Henry Cavill, 40; Danielle Fishel, 42; Tina Yothers, 50.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año considere los cambios que ocurren a su alrededor como una bendición y una oportunidad para incorporar en su rutina las cosas que más disfruta hacer. Diga lo que piensa, comparta sus sentimientos y trabaje para lograr mejores relaciones. Ponga su energía en su hogar y su familia, y deje que la inspiración venga de su corazón. Use su energía de manera constructiva y haga de este un año para recordar. Sus números son 9, 14, 18, 21, 25, 34, 42, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, sensible y persistente. Es proactivo y sabio.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga todo lo posible por hacer las cosas. Limpie su lista de tareas pendientes y rehúsese a tomar demasiadas obligaciones. Tenga una estrategia hermética y ganas de mejorar su espacio de trabajo, o convertir su hogar en un lugar de comodidad y conveniencia. No revele secretos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): disuada a las personas que intentan entrometerse en su vida personal. Quédese cerca de casa y concéntrese en lo que puede lograr. La oportunidad de hacer algo constructivo por alguien que necesita ayuda lo inspirará a cuidarse mejor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se desarrollará incertidumbre con respecto a lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Reconsidere las consecuencias antes de decidir tomar un riesgo con su salud o con su bienestar económico. Investigue el estilo de vida minimalista y descubrirá chispas de sabiduría que mejorarán su vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): su capacidad de hacer sentir cómoda a la gente hará que lo soliciten y lo pondrá en una posición que le permitirá moldear la forma en que se desarrollan las cosas. Hable con confianza y compasión, y establecerá estándares para que otros los sigan. Sus contribuciones abrirán una puerta a un futuro mejor. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado de no revelar información confidencial. Si no es transparente con respecto a sus motivos se enfrentará a un escrutinio. Su trabajo arduo y dedicación se traducirán en nuevas oportunidades que prometen un mayor flujo de caja. Tener un espacio de trabajo en casa generará ingresos adicionales. Se favorece el romance. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): visite a alguien con quien disfrute estar y comparta sus ideas. Una asociación inspirará la creatividad y la disciplina para seguir su plan hasta el final. Una oferta que lo aliente a virar en una nueva dirección cambiará su estilo de vida. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una cantidad adicional de disciplina le ayudará a entrenar para un desafío físico. Preste atención a lo que le dice su cuerpo y aliméntelo con una dieta saludable. Cuanto mejor se vea y se sienta, más fácil será combatir lo que lo desafía. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta y un plan creativo lo alentarán a emprender algo inusual. Viajar con el propósito de descubrir alimentará su alma y le ayudará a comprender mejor las posibilidades. Un cambio de planes jugará a su favor. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche la información proporcionada, pero antes de pasarla verifique lo que escucha. Mantenerse en el camino correcto requerirá aclarar los hechos y mostrar cómo se aplican a lo que está tratando de lograr. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un plan financiero o una inversión inmobiliaria lo ayudarán a alcanzar la libertad personal. Controle su destino estructurando dónde, cómo, qué y con quién trabaja. No deje que nadie lo presione para que se esfuerce demasiado. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase al tanto de lo que hacen todos en su círculo y dónde depositan su lealtad antes de compartir sus planes. Un cambio en casa o en el trabajo no le sentará bien. Ofrecer alternativas neutralizará las malas sugerencias mejor que la ira. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): use su perspicacia e imaginación para aumentar sus beneficios financieros. No confíe en alguien que no pueda darle una respuesta directa con información que pueda poner en peligro sus planes. No arriesgue su salud ni su corazón. Aléjese de la manipulación emocional. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.