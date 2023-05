Horóscopo de hoy: día sábado 06 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gabourey Sidibe, 40; George Clooney, 62; Tom Bergeron, 68; Willie Mays, 92.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje volar su imaginación y se le ocurrirán ideas impresionantes que lo entretendrán a usted y a aquellos que esperan ver qué hará a continuación. Deje que sus acciones expresen cómo se siente. La respuesta que obtenga a cambio le dará el visto bueno para hacer realidad sus sueños. Confiar y creer en sí mismo lo motivará a llegar hasta el final. Sus números son 8, 15, 21, 28, 33, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es minucioso, ingenioso y reservado. Es filosófico y obstinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no pierda el tiempo tratando de arreglar algo que no está roto. Manténgase enfocado en lo que es importante y que pueda marcar la diferencia en el resultado de una situación que quizás afecte su estilo de vida o su situación. Preste atención a lo que dice y a cómo se ve. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no sienta que tiene que hacerlo todo usted mismo. Acérquese a las personas que comparten sus preocupaciones y forme una coalición que pueda marcar la diferencia. Establezca límites al tratar con personas difíciles. Aléjese de las personas que difunden noticias falsas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo que pueda para ayudar a los demás, pero no haga promesas que no pueda cumplir. No divulgue información que pueda causarle problemas emocionales a usted o a otra persona. Concéntrese en la superación personal y ocúpese de los asuntos burocráticos. Un gesto será malinterpretado. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): responderá rápidamente y subestimará el alcance de un trabajo o actividad. Si quiere lograr su objetivo tendrá que adoptar un enfoque peculiar. Proteja su reputación. No exagere ni crea todo lo que le digan. La paciencia es necesaria. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): trabaje hacia una meta que pueda alcanzar por sí mismo. Un exceso de interferencia externa lo detendrá. Ignore los cambios que otros hacen y concéntrese en crear oportunidades que le ayuden a obtener aprobación y elogios. El romance está en las estrellas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Si toma parte hoy, aprenderá mucho. Participe en algo que pueda marcar la diferencia en su comunidad, pero no corra el riesgo de encontrarse con algo que pueda causar problemas de salud. Haga lo que pueda desde casa. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los asuntos financieros y legales. Actualice los documentos que tienen una fecha de vencimiento o que necesitan un ajuste. No tenga miedo de divulgar sus planes si eso le ayudará a obtener la asistencia necesaria para terminar lo que comenzó. Maneje sabiamente su presupuesto. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga su energía en aprender, desarrollar y presentar algo que lo entusiasme. La disciplina que aporte a cualquier proyecto en el que se inscriba garantizará que haga un buen trabajo de manera oportuna y rentable. No deje que nadie lo engañe. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use su imaginación y deslumbre a alguien que ama. Diga lo que tiene en mente. Comparta sus sentimientos e intenciones y mejorará sus relaciones y su nivel de vida. Los gastos compartidos, las empresas conjuntas y el romance provocarán un cambio en la forma en que vive. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): proteja lo que es suyo. Invierta tiempo y dinero en usted mismo, en sus relaciones y en su capacidad de superar a cualquiera que intente competir con usted. Piense de manera original y dará una buena impresión. Un amigo o familiar ofrecerá sugerencias perspicaces. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cree oportunidades. Tome el camino que sea mejor para usted. No siga a alguien que decide tomar una ruta diferente. Involucrarse con alguien por la razón equivocada será contraproducente. Proteja su reputación y su corazón. Luche por el crecimiento personal, la verdad y la felicidad. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de soñar y comience a hacer. Use la experiencia, el conocimiento y las habilidades para llegar a donde quiere ir. Acepte un desafío que lo anime a mejorar lo que tiene para ofrecer. Se dirige hacia usted un regalo, una ganancia o una oportunidad financiera. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.