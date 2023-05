Horóscopo de hoy: día miércoles 10 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Missy Franklin, 28; Kenan Thompson, 45; Bono, 63; Donovan, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga todo lo posible para cumplir sus sueños, actúe agresivamente para asegurarse de que aquellos que pueden beneficiarse del resultado lo vean y lo escuchen, y deje una impresión duradera en aquellos a quienes más quiere. Su destino depende de su voluntad de incorporar la compasión y la comprensión a su voluntad de hacer lo correcto y lo mejor para todos. Concéntrese en lo que es importante. Sus números son 6, 13, 19, 24, 32, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, comunicativo y optimista. Es ingenioso y práctico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): será responsable por cualquier desviación de la verdad. No intente impresionar con palabras. Deje que sus acciones sean su voz, y mantendrá la credibilidad y recibirá los elogios que se merece. Cuide su salud y bienestar emocional. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere lo que puede hacer para mejorar su vida. Comparta sus conocimientos con aquellos que puedan brindarle el impulso para convertir sus planes en realidad. Tiene mucho que ganar si elige a las personas adecuadas para que lo respalden. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje que lo guíe la experiencia. Póngase en contacto y ayude a alguien, y encontrará su lugar. Explore las posibilidades, pero no se expanda demasiado rápido. Tómese su tiempo y aprenda los intrincados detalles que conforman lo que está tratando de lograr, y todo lo demás llegará a su tiempo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): demostrar a todos lo apasionado que es por sus creencias y las cosas que más disfruta hacer dejará una impresión duradera. Enfóquese en las cosas que son importantes para usted. Si ama a alguien, hágale saber cuánto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore las posibilidades y descubrirá nuevas formas de usar viejas habilidades. La diversificación le dará el impulso que necesita para superar a cualquiera que intente dejarlo de lado. Confíe en usted mismo y en su capacidad de hacer las cosas a su manera. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio lo llenará de energía y una nueva experiencia lo inspirará a hacer modificaciones positivas en la forma en que hace las cosas. Un gesto romántico lo animará a comprometerse y a poner en marcha sus planes. El romance y la ganancia personal se ven favorecidos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): es mejor que se dedique a lo suyo para evitar respuestas negativas. Alguien ansioso por comenzar una pelea sacará a relucir problemas emocionales o reaccionará de forma exagerada a algo que diga. Elija un estilo de vida saludable en lugar de excesos. Haga del entrenamiento físico una prioridad. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe lo que está sucediendo y cómo puede manejar los asuntos personales sin reaccionar de manera exagerada. Use su imaginación para encontrar una forma de mantener la paz y persuadir a alguien que se le opone para que vea las cosas de manera diferente. Elija una actitud positiva antes que una resistencia obstinada. El romance se ve favorecido. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga a salvo su dinero y sus posesiones. Atraerá a alguien en quien no debe confiar. Cuestione cualquier cosa que no tenga sentido para usted. Evite gastos y esfuerzos conjuntos. Amplíe sus intereses y su círculo de amigos, pero no su deuda. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija sus palabras con cuidado y diga o haga lo que quiere con honestidad, compasión y comprensión. Practique la paz y el amor en lugar de dejar que la ira o la desilusión se apoderen de usted. Su forma de tratar a los demás influirá en cómo estos respondan. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino de menor resistencia y esfuércese por hacerse feliz a sí mismo y a quienes lo rodean. Ofrezca a los demás la misma libertad que quiere para sí mismo. No ceda ante demandas ni dé ultimátums. Concéntrese en cómo hacer crecer su dinero. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en proyectos de superación que contribuyan al crecimiento personal y descubrirá cómo aumentar su potencial de ingresos. Comience un nuevo proyecto que agregue comodidad y conveniencia a su vida cotidiana y alivie la tensión. El romance va en aumento. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.