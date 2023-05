Horóscopo de hoy: día sábado 13 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Candice King, 36; Lena Dunham, 37; Stephen Colbert, 59; Stevie Wonder, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: puede marcar la diferencia si llama a personas que pueden ayudarle a terminar las cosas. Haga planes para hacer un viaje que enriquezca su vida a través del aprendizaje, haciendo conexiones o brindándole la tranquilidad que desea. Este año haga de la salud una prioridad, además de ayudar a otros a reconocer los beneficios de lo que está buscando. Ganará más si practica y respalda lo que aprende. Sus números son 8, 13, 22, 29, 38, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, constante y amable. Es perspicaz y pragmático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una jugada antes de tiempo le costará cara. Realice el proceso de principio a fin para evitar quedarse corto en sus objetivos. No espere que los demás hagan las cosas como usted quiere. Enorgullézcase de lo que hace y haga el trabajo usted mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): apúntese para algo que le interese y cambiará su forma de hacer las cosas. Trate con expertos y obtenga información sobre lo que es posible. No pierda el tiempo con planes inverosímiles cuando las maniobras simples ofrecen los mejores resultados. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo que pueda para ayudar a los demás y al mismo tiempo se ayudará a sí mismo. Una actitud apasionada lo alentará a tomar una posición de liderazgo. La acción es la mejor manera de mostrar qué tan adecuadas pueden ser sus palabras y creencias. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga su instinto y aprenda de sus errores. Hable por aquellos que no tienen influencia o poder para lograr el cambio. Usted puede marcar la diferencia poniéndose en el centro de atención y exponiendo la verdad. Actúe en lugar de donar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche; puede que no le guste lo que oye, pero alimentará el fuego interior y le ayudará a defender sus derechos. La oportunidad comienza con usted; elija expresar su opinión y practicar lo que predica. No se rinda; haga la diferencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el cambio requiere pensamiento e iniciativa para hacer lo correcto. Exprese sus soluciones y obtendrá seguidores que le darán la fuerza para lograr el cambio. El romance está en las estrellas y los cambios en la vida parecen prometedores. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la acción agresiva no generará un cambio positivo, pero puede manifestar oportunidades que jueguen a su favor. Use su inteligencia para cambiar la forma en que maneja los problemas médicos, financieros y legales. No deje que la pereza se interponga en su camino. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene ventaja; ahora juegue para ganar. Tome nota de lo que sucede a su alrededor y ábrase camino hacia un terreno más alto. Alíese con personas tan apasionadas como usted e implemente los cambios que hagan su vida más fácil. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reflexione antes de dejar escapar lo que quiere hacer o decir. Se intensificarán las emociones si alguien se opone a sus ideas. Se requiere conocimiento y experiencia; y escuchar lo que dicen sus oponentes le ayudará a presentar una contraoferta. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene el impulso y el deseo de hacer algo grandioso. Un ajuste en el hogar hará que su vida sea más fácil, dejando más tiempo para pasar con las personas que ama y para hacer las cosas que lo hacen feliz. El romance conducirá a un cambio positivo. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere si sus ideas son sólidas. Una vez que tenga pensados todos los detalles, le resultará más fácil conseguir que otros participen. Su entusiasmo será contagioso y su visión sellará el trato. El cambio requiere dedicación continua y ayuda práctica. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga energía en sus sueños y vea qué sucede. Dedique más tiempo a la administración del dinero y ganará terreno. Esfuércese más en ayudarse a sí mismo y a los más cercanos a usted. Un compromiso con alguien especial los acercará más. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.