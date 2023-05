Horóscopo de hoy: día martes 16 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Fox, 37; Tori Spelling, 50; Janet Jackson, 57; Pierce Brosnan, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida simple. Concéntrese en la preparación, la amabilidad y en mantener la paz. Diríjase hacia lo posible en vez de ir en una dirección llena de incertidumbre. Sea el amo de su universo, vea las posibilidades y aproveche el resultado. Ame más y discuta menos. Preste atención a los detalles, la calidad y las amistades. No deje nada al azar. Sus números son 8, 14, 19, 22, 34, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, generoso y creativo. Es persistente y competente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): enfrente la desavenencia emocional. Los cambios que lleve a cabo le ahorrarán dinero y le dejarán tiempo libre para seguir a su corazón. Despeje su vida de traumas y de relaciones que lo deprimen. Ámese y respétese a sí mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice las posibilidades, sea práctico y dese la oportunidad de perfeccionar los conocimientos necesarios para seguir adelante. Tome el control de su vida y planifique su viaje para satisfacer sus necesidades. Una palabra o un gesto amable darán sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un movimiento inesperado que haga será contraproducente. Tenga un plan de respaldo en caso de que alguien no cumpla un trato. Ser independiente es lo mejor para usted, especialmente si no puede confiar en que los demás hagan lo que dicen. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ayudar a los demás es admirable, pero si no tiene cuidado también es fácil que se aprovechen de usted. Lea entre líneas, haga preguntas, averigüe qué esperan de usted los demás y aclare qué está dispuesto a aportar. El romance mejorará su vida. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): simplifique su vida. Sea directo, honesto y práctico. Lo que lleva a las oportunidades es el sentido común y no los castillos en el aire. Cambie lo que sea necesario y no gaste más de lo que puede pagar. Prefiera el conocimiento y la experiencia antes que los atajos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga su energía detrás de sus ideas y se producirán cambios positivos. Esté abierto a sugerencias y aprenda nuevas técnicas para mantenerse al día con las posibilidades. Concéntrese en la seguridad y la estabilización de su vida personal y profesional. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disminuya la velocidad, reúna datos y sea observador. No se deje llevar por sus emociones, el sentido común y la practicidad le serán más útiles. Realice mejoras en el hogar que pueda hacer usted mismo. Use su energía para construir una vida mejor y un entorno más seguro. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje de titubear y ponga en práctica sus pensamientos e ideas. Busque oportunidades que lo hagan sentir más seguro acerca de su futuro. Sea directo, esté listo para improvisar, y haga el trabajo usted mismo. Aprenda sobre la marcha y obtendrá respeto y recompensas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): describa lo que está dispuesto a ofrecer a los demás y cuánto está dispuesto a gastar. Participe en eventos que le interesen y aporte lo que sea posible sin atentar contra su estilo de vida. Cuide las inversiones, posesiones y responsabilidades. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje sus emociones a un lado y ocúpese de sus asuntos personales. Concéntrese en su hogar y en lo que puede hacer para reducir sus gastos generales o hacer que su entorno sea más agradable. Evalúe sus relaciones y haga todo lo posible para aliviar el estrés y estabilizar su vida. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): determine qué es lo que más le gusta hacer y cómo puede aportar dinero para buscar un puesto que cumpla con sus criterios. Evite conversaciones con personas que no sean confiables. No permita que nada ponga en peligro su bienestar emocional o físico. Use el sentido común. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): esfuércese por hacer las cosas y cumpla sus promesas. Escuche, comprométase e inscríbase en eventos que le ayuden a asegurar su posición y mantener su estilo de vida. Elija la paz y el amor antes que el caos y la discordia. Inicie el cambio. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.