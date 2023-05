Horóscopo de hoy: día miércoles 17 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nikki Reed, 35; Derek Hough, 38; Trent Reznor, 58; Craig Ferguson, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año su forma descriptiva de expresarse atraerá a una audiencia atenta. Prepárese para dejar su huella a través de conversaciones y demostraciones. Emita su mensaje con precisión y detalle, y cumpla lo que promete. El mundo es suyo para descubrirlo, protegerlo y honrarlo. La respuesta que obtenga al hacer lo correcto será toda la ayuda que necesita para tener éxito. Sus números son 6, 13, 24, 28, 34, 45, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es talentoso, extrovertido y compasivo. Es sensible y atento.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que la ira ni las interferencias lo distraigan de su objetivo. Supere las críticas, cambie lo que no funcione y mantenga un perfil bajo hasta que pueda ofrecer una presentación impecable. La disciplina dará sus frutos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche sus habilidades e implemente cambios para hacer su vida más fácil. No tolere a las personas o las cosas que lo retrasan. Establezca pautas y tome un camino que lo satisfaga mental, física o financieramente. El romance aumentará la confianza y la estabilidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): establezca un camino que lo lleve a su destino. No deje nada al azar ni en manos de alguien que no esté tan interesado en lo que está tratando de lograr. Lo que necesita es impulso, y no alguien que se interponga en su camino. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo mejor que pueda y vea qué sucede. Ocúpese de las responsabilidades y procedimientos para ayudar a los menos eficientes o efectivos, y avanzará. Sea aventurero y deje que su imaginación trabaje horas extras. Lo que descubra y presente allanará el camino hacia su éxito. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se mueva, observe y evalúe sus opciones. Un experimento creativo le ayudará a salir adelante. Presente sus intenciones a alguien en quien confíe y la ayuda que reciba acelerará el proceso. Aprenda sobre la marcha, ordene el papeleo y mantenga el control. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): verá las cosas con claridad y podrá identificar cómo aprovechar una oportunidad. Sus ganancias lo alentarán a ayudar a otros o a llamar a aquellos que usted sabe que pueden contribuir. Forme un equipo que comparta su moral y ética. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no corra riesgos personales ni profesionales innecesarios. Concéntrese en lo que puede hacer para que su vida familiar funcione mejor. Use su imaginación; lo que decida hacer se convertirá en una experiencia de aprendizaje que le ayudará a encontrar su lugar. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): atraerá a personas que pueden ofrecerle información y guiarlo hacia un mejor lugar o estilo de vida. Una alta energía junto con asociaciones prometedoras conducirán a la estabilidad, a una mejor comprensión de lo que es posible y a un cronograma para terminar lo que comenzó. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no comparta sus ideas con nadie que pueda interferir con sus planes. Considere lo que generará dinero y convertirá su visión en una realidad. Trabaje solo para evitar gastar de más y llegue hasta el final llevando su idea un paso más allá que la competencia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está situado en una posición mejor de lo que esperaba. No deje espacio para el fracaso, ocúpese de todos los detalles usted mismo y modifique dónde y cómo trabaja para asegurarse de lograr lo máximo. Una oferta inusual lo tomará por sorpresa. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se detenga porque alguien no cumpla una promesa. La ira lo retrasará, pero tomar el control y seguir sus planes lo llevará a donde quiere ir. Preste atención a cómo maneja su efectivo y cree oportunidades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): será notable su visión en cuanto a ganar o invertir dinero, así como para elegir el momento y las habilidades ideales para algo que desea realizar. Los proyectos de superación personal contribuirán a generar confianza. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.