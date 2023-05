Horóscopo de hoy: día domingo 21 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Fairuza Balk, 49; Lisa Edelstein, 57; Nick Cassavetes, 64; Judge Reinhold, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cíñase a lo básico, verifique los hechos y ofrezca honestidad e integridad. Niéguese a participar en cualquier cosa que no le parezca correcta o no sienta segura. Enfoque este año como un punto de inflexión en el que deja ir lo que ya no es aplicable en su vida y pase a lo que le atrae. Es hora de diversificarse y hacer las cosas que ponen una sonrisa en su rostro. Sus números son 3, 11, 20, 27, 36, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, divertido y proactivo. Es generoso e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): adopte una narrativa que le ayude a atraer la ayuda que necesita para obtener lo que desea. La forma en que hace malabarismos con su tiempo e interactúa con los demás les dará a los que lo rodean fe en su capacidad de trabajar hacia un objetivo común. Proteja su salud. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no dé demasiada información. Alguien intentará hacerse cargo o atribuirse el mérito de su idea. Ponga su energía en el desarrollo y diferénciese de cualquiera que pueda intentar competir. El cambio comienza con usted; siga sus instintos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su naturaleza voluble y su respuesta entusiasta lo pondrán en el centro de atención. Asegúrese de estar listo para presentar y promocionar lo que desea antes de comenzar. Si no cumple sus promesas, alguien estará ansioso por criticarlo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no necesita seguir a la multitud ni renunciar a sus sueños para que otra persona pueda utilizarlo para alcanzar su meta. Puede salir adelante si es fiel a usted mismo y se rodea de personas que lo apoyen. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si reacciona de manera exagerada todo se saldrá de control. Mantenga la paz, apéguese a lo básico y confíe en los hechos para evitar disputas innecesarias. Guarde su dinero y sus posesiones en un lugar seguro para evitar que alguien que no lo respeta lo comprometa. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda de los mejores, vaya directamente a la fuente y no deje nada al azar. Comparta información y se conectará con alguien que puede ayudarle a convertir una idea en algo emocionante y rentable. Celebre la vida, el amor y la felicidad con alguien especial. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): luche por sus creencias. Aumente sus conocimientos, haga preguntas y todo lo que pueda para marcar la diferencia. Si no está preparado, un cambio en las tasas de interés o una estafa lo meterá en una situación turbulenta. Amplíe sus opciones actualizando su capacitación laboral. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a cómo se presenta y haga todo lo posible para mejorar su salud. Una sociedad con alguien puede cambiar la forma en que vive y hace las cosas. Diríjase hacia las personas que comparten sus objetivos a largo plazo y alcanzarán juntos sus objetivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): gaste menos, haga más. Deje que sus acciones sean su voz. Termine lo que empieza para evitar las críticas y la manipulación emocional. Hoy se trata de hacer las cosas a su manera, decir la verdad y alcanzar su potencial. Ponga su energía donde cuenta. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga las cosas en marcha y disfrute su día. Pase tiempo con personas que saquen lo mejor de usted y le pongan una sonrisa en el rostro. Se favorece el amor y el romance, y las mejoras personales le traerán alegría. Viva, ame y ría. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): presione a cualquiera que ofrezca comentarios negativos. Haga lo suyo y no se preocupe por quién se une a usted. Mantenga sus pensamientos para sí mismo y evite una discusión desconcertante que pueda arruinar una relación importante. Se favorecen las actividades familiares. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): pruebe su fuerza y coraje y desafíese mental y físicamente. Si participa en eventos que le atraen, conocerá a alguien interesante. Una propuesta romántica lo acercará a alguien especial. Haga planes y ahorre para algo que quiera hacer. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.