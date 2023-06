Horóscopo de hoy: día sábado 03 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rafael Nadal, 37; Anderson Cooper, 56; James Purefoy, 59; Deniece Williams, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año hágase responsable. Tome el control, decida y no permita que nadie intente empujarlo en una dirección que no le interesa. Trace su plan y preste atención a lo que sucede a su alrededor, y superará situaciones conflictivas. Elija ser proactivo e impactar positivamente en usted mismo y en aquellos con los que se encuentre. Sus números son 7, 12, 18, 27, 34, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, franco y entretenido. Es inteligente y único.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome decisiones basadas en el costo involucrado. No se endeude; use su ingenio para desarrollar un plan que satisfaga sus demandas. Acepte un desafío que le ayude a dominar algo que quiera lograr. No se entretenga; actúe. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle sus emociones hasta comprender la dinámica de cualquier situación que enfrente. Las asociaciones requerirán paciencia y maniobras intuitivas para evitar que las condiciones se salgan de proporción. Elija la paz sobre el caos y evite perderse algo nuevo y emocionante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): involúcrese y cumpla con sus compromisos. Ponga su energía donde cuenta y deje una impresión duradera. Su determinación atraerá a alguien deseoso de aprovechar lo que tiene para ofrecer. No deje que los cumplidos se le suban a la cabeza. Haga que cualquier trato que acepte valga la pena. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mímese y modifique situaciones que lo incomodan. Haga cosas que sean relajantes y reflejen el estilo de vida que se esfuerza por lograr. Haga mejoras en el plano físico y en sus prioridades afectivas. Dese la oportunidad de planificar y disfrutar lo que la vida tiene para ofrecer. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): considere sus opciones y déjese llevar por su próximo movimiento. Si reacciona de forma exagerada o abarca demasiado, perderá impulso y no alcanzará su objetivo. Haga lo correcto y lo mejor para todos, pero no deje que nadie se aproveche de usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inicie cambios, amplíe sus intereses y aprenda algo nuevo. Participar en eventos o desafíos que requieren experiencia y cualidades físicas generará conexiones y oportunidades emocionantes. Sumérjase y aproveche lo que está disponible, pero no se sobrecargue de compromisos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): use su experiencia y habilidades para adaptarse a sus retos. No se consuma por seguir las modas; la manera tradicional ofrece los mismos resultados a un costo menor. Ponga su energía donde sea apreciada y marque la diferencia. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase en marcha y disfrute lo que le ofrece la vida. Use su imaginación para desarrollar una nueva apariencia moderna que atraiga la atención y los elogios. El romance está en las estrellas; un gesto cariñoso despertará su interés. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en lo que es importante para usted y haga realidad sus sueños. No confíe en que alguien más haga las cosas que le corresponden. Manténgase al tanto de lo que es necesario hasta estar satisfecho con los resultados. Controle sus emociones para evitar comentarios negativos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mire a su alrededor e ideará un plan para aumentar su comodidad y hacer su vida más fácil. Hable de sus planes con alguien a quien ame y respete, y juntos encontrarán la mejor manera de convertir sus sueños en realidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite a las personas que lo desaniman o lo tratan de manera inapropiada. Ponga su esfuerzo en desarrollar confianza, perfeccionar habilidades y dirigirse en una dirección que lo haga sentir bien consigo mismo. Siga a su intuición y todo lo demás encajará. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a lo que cuestan las cosas. Las compras innecesarias lo dejarán sin efectivo y le harán perder el tiempo devolviendo productos que no necesita. Concéntrese en el entretenimiento que es gratis, como una caminata por el bosque o relajarse con amigos. Se favorece el romance. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.