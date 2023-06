Horóscopo de hoy: día lunes 05 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mike Fisher, 43; Liza Weil, 46; Mark Wahlberg, 52; Jeff Garlin, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año haga rendir su dinero y haga todo lo posible para pagar las deudas. No preste atención a las exageraciones publicitarias ni tome la palabra de alguien como un evangelio. Haga lo que sienta que es correcto y mejor para usted. Permita que la experiencia lo guíe y que su fuerza sea la adaptabilidad. Organizarse, practicar y reconocer lo esencial hará que su viaje sea un éxito. Elija sabiamente sus batallas y use su imaginación para encontrar soluciones. Sus números son 8, 14, 20, 29, 33, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complaciente, curioso y entusiasta. Es proactivo y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no exagere. Cíñase a un presupuesto y a un plan razonables. No ponga en peligro su salud ni sus relaciones. Reúna información y trace un camino que fomente el apoyo en lugar de la interferencia. Una vez que gane impulso, el resto será historia. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): decídase; la confusión puede sabotear sus planes. Deje claras sus intenciones y evite agregar extras a su lista de tareas pendientes. Mantener las cosas simples minimizará la posibilidad de no alcanzar su objetivo. La disciplina y el trabajo duro serán suficientes. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su nivel de conciencia marcará la diferencia. Compruebe los pros y los contras de lo que se encuentre. Tome una decisión basada en el realismo y las habilidades que debe tener para que las cosas funcionen sin problemas. Preste atención a los detalles y supervise todos los aspectos de sus planes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la oportunidad es evidente. Haga una presentación, organice reuniones y comuníquese con expertos que tengan algo que ofrecer. Su capacidad de articular y transmitir su punto de vista captará la atención de alguien con mucho que aportar. Se favorece el romance y la ganancia personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una actitud amistosa derribará cualquier barrera que enfrente personal o profesionalmente. Esté dispuesto a ir más allá del llamado del deber. No prometa más de lo que puede cumplir; ofrezca consistencia para evitar una respuesta negativa. Cultive asociaciones significativas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reúna información y aplique a sus actividades el conocimiento y la experiencia. Puede lograr mucho si acepta los cambios y descarta cualquier negatividad que encuentre. Depende de usted decidir qué tan feliz es y compartir su alegría con los demás. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe todos los ángulos y considere cómo sus decisiones afectarán a los demás. La amabilidad es una decisión que puede cambiar el día de alguien más. Pensar en el futuro le ayudará a evitar pérdidas financieras. No se comprometa con nada sin antes hacer los números. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adopte un enfoque diferente para manejarse con las personas mayores. Encuentre una forma creativa de expresar sus sentimientos y de ofrecer soluciones. Si permite que sus acciones hablen por usted, muchas cosas serán visibles. El beneficio personal está a su alcance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reduzca el tamaño, venda lo que no necesita y no tome una decisión precipitada que pueda generarle gastos fijos. Aprenda a decir no y a ofrecer sugerencias, su tiempo y sus habilidades a aquellos a quienes quiere ayudar. Proteja sus posesiones y relaciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase enfocado en lo que está tratando de lograr; los resultados y los elogios que reciba lo animarán a hacer más. Las mejoras en el hogar y los eventos que promueven el aprendizaje y la exploración de posibilidades conducirán a un cambio positivo y mayor estabilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere su momento, revise los detalles y no deje lugar a errores. La forma en que trate a un amigo, pariente o colega marcará la diferencia en el resultado. Mantenga la calma y apéguese a los hechos para conservar su integridad y reputación. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): maneje su efectivo con cuidado. Un exceso en sus inversiones lo dejará en una posición vulnerable. No sienta que debe pagar por los demás ni invente excusas para seguir su instinto. Si elije sus palabras sabiamente; afectará la manera en que se desarrollen las cosas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.