Horóscopo de hoy: día jueves 08 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Maria Menounos, 45; Julianna Margulies, 57; Frank Grillo, 58; Keenen Ivory Wayans, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: viva y aprenda. Obtenga la mayor cantidad de información posible y siga adelante con sus planes. Hablar es barato y las acciones hablan más que las palabras. Asegúrese de cumplir sus promesas y de permanecer fiel a usted mismo. La compasión, la comprensión y el juego limpio le ayudarán a mantener su posición y sus relaciones significativas. No agite las aguas sin motivo; mantenga la calma y concéntrese en su objetivo. Sus números son 2, 14, 20, 28, 31, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, impaciente y hábil. Es impulsivo e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): empiece lo que quiera hacer con decisión. Haga sentir su presencia y llame la atención, y obtendrá la ayuda de personas calificadas para colaborar y convertir su plan en algo que valga la pena. Se favorece el amor y el romance, y la mejora personal es evidente. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no subestime la magnitud de un trabajo ni permita que la ira lo detenga. Cuanto más simples sean sus planes, más fácil será que otros participen. Las mejoras en el hogar o los gastos deben permanecer dentro del presupuesto. Considere las revisiones y termine lo que comenzó. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): intensifique y use sus talentos para adelantarse a la competencia. Enfréntese a un desafío y no permita que nadie tome el control ni interfiera con su progreso. Domine el escenario usando su intelecto y perspicacia. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): para obtener ayuda, comuníquese con un experto o con alguien confiable. Una vez que descubra lo que se necesita para alcanzar su meta, le resultará fácil implementar un plan que cumpla con sus criterios. Un enfoque original llamará la atención. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su corazón, no su dinero, en lo que sea que persiga, y algo bueno sucederá. Una sociedad o la ayuda de alguien con habilidades de las que usted carece marcará la diferencia en el resultado. Se favorece compartir gastos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una mente abierta lo llevará a obtener información que lo inspire a perseguir sus sueños. Un cambio de actitud o de dirección parece prometedor si se ajusta a un presupuesto. No permita que nadie lo convenza de algo que no necesita o no quiere. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe en algo que le ayude a aumentar su conocimiento o su capacitación profesional. Lo que aprenda lo distinguirá de cualquiera que intente superarlo. No subestime una situación; la honestidad y el apegarse a un cronograma y a un plan viables funcionarán a su favor. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): asista a una reunión o acto que lo ponga en contacto con personas que comparten intereses similares. Controle sus emociones cuando hable sobre cambios de estilo de vida o de dónde o cómo vive. Permita que su intuición le muestre el camino y saldrá victorioso. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las conversaciones generarán confusión. No dude en hacer preguntas y verificar la información que recibe. Modifique cualquier cosa que no se ajuste a su agenda antes de implementar los cambios deseados. Una sociedad le dará margen de maniobra financiero. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): limite sus gastos y diga no a la tentación. Busque una forma alternativa de hacer crecer su dinero. Construya su capital y realice cambios rentables. Participe en actividades que le ayuden a desahogarse y aliviar la tensión. Invierta inteligentemente. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): respire hondo y revise sus opciones. Tenga en cuenta sus necesidades y deseos, no lo que otros creen que necesita. Sea responsable de su felicidad y descubrirá cómo mejorar. La vida es demasiado corta para soportar la interferencia externa. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): simplifique su vida y eche su suerte al viento. Elimine la tentación y a aquellos que le hacen la vida desdichada. Hacerse cargo de su felicidad reducirá el estrés y lo motivará a iniciar el estilo de vida y los nuevos comienzos que desea. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.