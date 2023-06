Horóscopo de hoy: día domingo 11 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Claire Holt, 35; Shia LaBeouf, 37; Peter Dinklage, 54; Hugh Laurie, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año necesitará paciencia cuando trate con personas que no comparten sus creencias. Sea un buen oyente y obtendrá información sobre cómo lidiar con situaciones que requieren diplomacia. Su capacidad para comprender y compadecerse de personas de todos los ámbitos de la vida le ayudará a cerrar una brecha que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ámese y respétese a sí mismo y a los demás. Sus números son 5, 12, 20, 22, 34, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, único y admirable. Es servicial y exagerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en actividades que lo motiven a ampliar su círculo de amistades. Un reencuentro le permitirá reconectarse con alguien de su pasado. No dude en dar el primer paso. Su confianza y madurez darán sus frutos. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): alíese con personas de ideas afines y logrará sus objetivos, hará nuevos amigos y se divertirá. Revise sus finanzas antes de inscribirse en algo que involucre gastos fijos. La administración adecuada del dinero marcará la diferencia en su nivel de estrés. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se esconda de la controversia; es mejor que se ocupe de las discrepancias y los desacuerdos para asegurarse de que el control de daños entre en acción rápidamente. Sus acciones desencadenarán la respuesta de los demás. Para mejores resultados, calme las situaciones. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): convierta su sueño en realidad. Use su imaginación y aplique sus habilidades, conocimientos y perspicacia para construir una vida rica en felicidad, amor y dinero. Confíe en sí mismo y en su capacidad de unir a los demás y de vivir la vida que se merece. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): relájese y redescubra sus sueños, esperanzas y deseos. Renueve su presupuesto para ajustarlo a sus necesidades y reduzca su deuda. Use su carisma para ayudar a otros a ver las cosas a su manera y ayudar. Haga del romance una prioridad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija el camino correcto y diga no a cualquiera que lo presione para que haga algo que le parezca cuestionable o demasiado costoso. Abra conversaciones con alguien tan decidido como usted cuando se trata de vivir dentro de sus posibilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reformule cómo se preocupa por sí mismo y sus relaciones significativas. Buscar pasatiempos que pueda compartir con alguien a quien ama los acercará más. Se favorece un estímulo personal que le haga lucir y sentir lo mejor posible. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese un momento para repensar el pasado, evaluar sus relaciones y establecer cómo desea avanzar. Los ajustes que fomenten la seguridad y un entorno estable le ayudarán a eliminar qué a quién ya no quiere en su vida. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): organice un evento o planifique algo especial con alguien a quien ama. Apunte a la eficiencia y comparta los gastos o un esfuerzo con alguien que le importe trabajar junto a usted. Implemente una rutina de ejercicios para sentirse rejuvenecido. El romance está en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga a un lado sus emociones antes de tratar con amigos y familiares. No espere que los demás se relacionen con sus problemas o sus iniciativas. Alguien intentará aprovecharse de su generosidad. No se ande con rodeos; diga no. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): gravitará hacia personas enérgicas. Para mantenerse al día, canalice su vitalidad hacia lo que tenga más sentido o brinde el mayor rendimiento. Si se dispersa en exceso o trata de ayudar demasiado, perderá de vista su objetivo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la mente abierta, pero no le preste atención a alguien que intenta encaminarlo hacia algo que no le interesa. Mantenga el equilibrio, apéguese a un presupuesto y participe en lo que le brinde alegría y le ayude a promover sus intereses. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.