Horóscopo de hoy: día viernes 16 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abby Elliott, 36; Eddie Cibrian, 50; Phil Mickelson, 53; Laurie Metcalf, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: depende de usted hacer que las cosas den un giro a su favor. Darles a otros la oportunidad de intervenir y de hacerse cargo conducirá a contratiempos. Concéntrese en cómo agregar estabilidad a su vida. Rodéese de personas de ideas afines que tengan algo valioso que ofrecer. Las mejoras personales levantarán su ánimo y aumentarán su atractivo. Sus números son 6, 14, 21, 24, 30, 33, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, disciplinado y ambicioso. Es cariñoso y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en reducir la deuda. No permita que los problemas emocionales le causen estrés. Preste atención a verse y sentirse lo mejor posible sin gastar demasiado. La verdad es importante; si no puede ser honesto no diga nada. Trabaje en sí mismo en lugar de tratar de cambiar a alguien más. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un ritmo constante valdrá la pena. Sea franco; hará que sea más fácil convencer a otros de seguir su ejemplo. No corra un riesgo que pueda hacerlo ir más lento. Use su inteligencia para decidir quién dice la verdad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): modifique lo que no esté funcionando en casa. Una mudanza, una mejora en el hogar o un cambio en la forma de vivir le ayudarán a organizar su vida y le permitirán incorporar a su rutina diaria a las personas y a las cosas que lo hacen feliz. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a lo que dicen los expertos y descubrirá cómo aprovechar al máximo lo que tiene. Use su imaginación e ideará un giro que hará que su oferta se destaque. No limite las posibilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): llame a alguien en quien confíe para que le ayude a sobresalir. Un cambio en su apariencia dará lugar a celos y cumplidos. Maneje las situaciones de manera profesional y se verá como un profesional. El romance va en aumento. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda de la experiencia y mantendrá a cualquier persona que intente interferir en su vida a una distancia segura. Un viaje de un día, una búsqueda educativa y charlas abiertas le ayudarán a tomar mejores decisiones. Un evento o actividad social conducirá a una conexión emocionante. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta información y forme vínculos estrechos con personas que van en una dirección similar. Hay seguridad en los números, y la información que ofrece y recibe contribuirá a su éxito. Una mente abierta conducirá al crecimiento personal. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocúpese de sus responsabilidades antes de dedicarse a pasatiempos placenteros. La forma en que lidia con las situaciones determinará cómo le responderán los demás. Las discusiones no son recomendables si desea hacer las cosas a tiempo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se sentirá atraído por personas dinámicas, dispuestas a arriesgarse y que velan por sus intereses. Para mantenerse a flote, tendrá que controlar al mínimo detalle la gestión de sus ideas, su tiempo y acciones para asegurarse de alcanzar su objetivo sin dejar que otros lo desvíen. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque una oportunidad y exprese su opinión. Realice cambios en el hogar que aumenten su comodidad y le den ganas de recibir a amigos y familiares. Un ajuste en la forma en que maneja su efectivo tendrá un impacto en sus hábitos de gasto. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apéguese a lo que sabe. No haga promesas que tendrá problemas para cumplir. Simplifique su vida e incorpore una actitud minimalista en su rutina diaria. Reducirá la deuda y aliviará el estrés. Use su inteligencia y perspicacia para crecer y prosperar. Se favorece el romance. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche y aprenda. Si habla demasiado, se perderá información que puede ayudarlo a evitar que alguien intente aprovecharse de usted. Guarde su dinero y sus intenciones en un lugar seguro. No dude en hacer las cosas a su manera. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.