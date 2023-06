Horóscopo de hoy: día martes 20 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alisan Porter, 42; Nicole Kidman, 56; John Goodman, 71; Lionel Richie, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tenga cuidado en quién confía. No comparta información confidencial ni se involucre en algo que no pueda controlar. Tómese el tiempo para comprobar las posibilidades y elija un plan que le ayude a avanzar poco a poco con la menor cantidad de interferencias. Concéntrese en las mejoras para el hogar y la autosuperación; el crecimiento personal y la felicidad serán el resultado. El amor es evidente y se favorece un estilo de vida saludable. Sus números son 7, 12, 23, 28, 30, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, enérgico y cambiante. Es artístico y amistoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siga agregando conocimientos y experiencia a su capacitación laboral y participe en eventos que ofrezcan oportunidades para establecer contactos. No deje que sus emociones tomen el control y le hagan perder la oportunidad de salir adelante. Use estratégicamente su inteligencia y conexiones para obtener los resultados deseados. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): permita que sus instintos tomen el control y encontrará el camino que desea seguir. No deje que nadie lo desvíe ni lo tiente a reaccionar de forma exagerada. Espere su momento, observe y nutra lo que ha trabajado tan duro para lograr. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga que su hogar y su rutina sean más propicios para su objetivo. Deje que su inteligencia lo guíe y su fuerza y coraje le ayuden a implementar los cambios que hagan de su mundo un lugar mejor. Elija la paz y el amor sobre la discordia y el caos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): desarrolle su filosofía y cualidades. Use su imaginación y disciplina para marcar la diferencia para usted y sus seres queridos. Defienda sus derechos, apasiónese por los cambios que desea. Mantenga su vida simple y sus metas factibles. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no esté demasiado ansioso por asumir responsabilidades que no le corresponden. Concéntrese en cómo quiere marcar la diferencia, no en hacer que alguien se vea bien. El crecimiento personal es evidente, pero requerirá que se ponga a usted mismo en primer lugar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga cambios que le ayuden a salir adelante, pero no comparta sus planes con nadie que pueda sabotearlo. Si es demasiado complaciente, alguien se aprovechará de usted. Participe en actividades que ofrezcan información sobre los próximos eventos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no espere nada a cambio. Sea consciente de lo que esperan de usted los demás antes de unirse a una empresa conjunta. Escuche su voz interior y aléjese de cualquier persona que use tácticas emocionales para convencerlo de algo que cause incertidumbre. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): obtener lo que quiere requerirá un enfoque original. No le dé a nadie la ventaja cuando negocie o tome una decisión que pueda influir en cómo se gana la vida. Es fundamental mantenerse al día con la tecnología y cualquier tendencia. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): analice más de cerca sus problemas financieros, médicos o legales. No haga cambios que no sean necesarios o que sean sugeridos por alguien que no vela por sus intereses. Cíñase a lo que ya conoce y en lo que confía. El romance está en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que nadie interfiera en sus planes. Una oportunidad solo vale la pena si es asequible. Sea creativo y diseñará un plan que le ayude a generar más efectivo desde la comodidad de su hogar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): asegúrese de ser transparente con respecto a sus intenciones, o alguien tergiversará sus palabras y lo hará quedar mal. Vaya directamente a la fuente de los hechos y tenga a alguien disponible para verificar la información que ofrece y recibe. La verdad importa. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aborde los problemas con un amigo, pariente o colega. Es esencial mantener su mensaje preciso para evitar tergiversaciones. Hable desde su corazón y deje claro lo que importa. Una salida creativa aliviará el estrés. No deje nada al azar. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.