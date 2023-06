Horóscopo de hoy: día miércoles 21 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lana Del Rey, 38; Jussie Smollett, 41; Prince William, 41; Chris Pratt, 44.

FELIZ CUMPLEAÑOS: atraiga la atención y comparta información. La forma en que se comunique determinará qué tan bien se desarrolla su año. Un enfoque lúdico y entusiasta de la vida, el amor y el logro de sus objetivos fomentará el éxito. Canalice su energía hacia las mejoras en el hogar, y el crecimiento familiar y personal, y evite acciones impulsivas para asegurarse de alcanzar sus metas sin incidentes. Haga que sus prioridades sean la condición física y la salud. Sus números son 5, 13, 18, 27, 31, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complaciente, ingenioso y sabio. Es generoso y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): relájese con amigos, diviértase y pruebe algo nuevo y emocionante. Su experiencia ampliará su conciencia y capacidad de utilizar sus habilidades para satisfacer sus necesidades. La buena comunicación conducirá a nuevos comienzos y a mejores relaciones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle cualquier cosa que lo desconcierte, especialmente cuando el amor o el dinero están en juego. Evite situaciones que puedan ponerse feas rápidamente si no está de acuerdo con alguien. No mezcle los negocios con el placer ni comparta sus preocupaciones con alguien que no tenga sus mismas creencias. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para luchar por lo que quiere. Deje clara su posición y permita que sus acciones hablen por usted. No limite lo que puede lograr porque alguien hace un cambio de última hora o exige algo que no se ajusta a su presupuesto. Póngase a usted y a sus seres queridos en primer lugar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise sus opciones y vea quién puede ayudarle. Su originalidad y disciplina atraerán a personas que pueden hacer las cosas sin su supervisión. Prepárese para el éxito y no permita que nadie lo convenza de nada que no quiera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un cambio de última hora lo pondrá nervioso. Responda haciendo lo que nadie espera. Reduzca el tamaño de su operación o retírese de cualquier situación que lo haga sentir incómodo. Confíe y tenga fe en usted mismo, no en alguien que intenta explotarlo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una nueva ubicación o actividad lo llevará a nuevas posibilidades. Involúcrese en algo que ofrezca estabilidad; las recompensas valdrán la pena. No confíe en nadie para que responda por usted ni para que haga las cosas según sus especificaciones. Un enfoque práctico es su mejor apuesta. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ofrezca solo lo que sea factible y nada más. Obtenga lo que necesite de recursos confiables y rentables. El equilibrio, la equidad y la integridad eclipsarán a cualquiera o a cualquier cosa que se interponga en su camino. No deje que las situaciones emocionales ni las relaciones le impidan seguir adelante. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en lo que importa y no permita que nadie lo desvíe. Una situación delicada lo dejará cuestionando sus problemas financieros, médicos o legales. La disciplina y la tenacidad asegurarán que salga victorioso. No dude cuando la precisión es lo que cuenta. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta solo con aliados de confianza. Alguien le hará pasar un mal rato si muestra debilidad. No sea tímido; diga lo que tiene en mente y evite empresas conjuntas y gastos compartidos. Marque su propio ritmo y haga lo suyo. Se favorece la superación personal. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): depende de usted lograr el cambio. Revise lo que ya no funciona para usted e implemente lo que sea necesario para volver a encarrilarse. Un cambio en cómo o con quienes vive le ayudará a repensar lo que es importante para usted. No se subestime. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observe lo que sucede a su alrededor. Cuando su mente está despejada, las respuestas que busca lo llevarán a donde quiere ir. Siga un camino que lo haga sentir feliz y en casa. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se haga cargo de más de lo que puede manejar, o su reputación estará en juego junto con sus ingresos. Manténgase al tanto de los asuntos personales que puedan alterar su escena doméstica. Confíe en su juicio, prepárese y coseche las recompensas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.