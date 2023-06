Horóscopo de hoy: día sábado 24 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Candice Patton, 35; Minka Kelly, 43; Mindy Kaling, 44; Sherry Stringfield, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año observe lo que sucede a su alrededor para asegurarse de tomar decisiones que lo beneficien. Concéntrese más en sus necesidades y menos en complacer a los demás. Cuide mejor sus preocupaciones emocionales, físicas y financieras negándose a permitir que otros agoten sus recursos o se aprovechen de su generosidad. Un ritmo constante le ayudará a aprovechar las posibilidades y oportunidades que encuentre. Sus números son 3, 11, 24, 27, 30, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inflexible, influyente y locuaz. Es convincente e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga lo que piensa, reúna datos y aliente a quienes encuentre. No necesita exagerar para marcar la diferencia; cuando hace lo correcto, las puertas se abren y se produce un cambio positivo. Enfóquese en hacer de su mundo un lugar mejor. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su corazón y su alma en explorar lo que le interesa. Expanda su círculo de amigos e implemente los cambios que lo hacen feliz. Sea comprensivo con los necesitados, pero no pague por el error de otra persona. Aplique presión donde importe. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): alguien ofrecerá información falsa para evitar la interacción emocional. Las conjeturas le traerán problemas si no comprende la dinámica de una situación. No actúe precipitadamente; el tiempo está de su lado y la precaución es lo mejor para usted. Juegue para ganar. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a lo que sucede en casa y a cómo puede aprovechar al máximo cualquier situación que enfrente. Reduzca la velocidad, respire hondo y haga todo lo posible para evitar la negatividad, el mal comportamiento y a las personas que intenten aprovecharse de usted. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): negocie y firme contratos con base en los datos que recibe y en lo que hace que valgan la pena. Un enfoque agresivo les mostrará a los demás que puede manejar lo que se le presente. Celebre su victoria con alguien a quien ama. Se favorece el romance y mejorar el estado físico. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): confíe más en usted mismo que en los demás. Sea el autor intelectual de sus ideas, aventuras y decisiones. Un ritmo constante, la honestidad y la integridad conducirán a buenos resultados. Preste atención y satisfaga sus necesidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva y aprenda. Acepte eventos y actividades que sean una experiencia de aprendizaje y que conduzcan a interesantes presentaciones y respuestas que necesita para tomar una decisión que cambiará su vida. Se favorece el crecimiento personal, las mejoras físicas y la actualización de su capacitación. Haga del romance una prioridad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga a su corazón, busque posibilidades y no deje las decisiones a nadie más que a usted mismo. Ignore a cualquiera que intente empujarlo en una dirección que no le parezca correcta o que le ofrezca algo que no necesita o no quiere. Mantenga el rumbo y haga lo suyo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no deje que nadie le llene la cabeza con información errónea. Haga su tarea, haga preguntas y recopile información de personas con diferentes puntos de vista, y lo que aprenda le ayudará a ganarse el respeto de los demás y tomar decisiones acertadas. Haga que sus prioridades sean la paz y el amor. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio que alguien sugiera lo tentará. Antes de hacer un movimiento, revise el costo y el tiempo que le costará alcanzar su meta. Las mejoras en el hogar valdrán la pena, pero solo si puede continuar sin interrumpir las relaciones significativas. Esté preparado para ofrecer incentivos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): póngase en primer lugar y dé a los demás el mismo derecho. Está bien no estar de acuerdo o no ir en la misma dirección. Una decisión y una explicación inteligentes aliviarán la discordia que puede arruinar sus planes y los de los demás. Elija la paz y el amor sobre el caos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga a un lado sus emociones y tome decisiones favorables para las finanzas. No ponga en peligro su hogar ni su vida personal debido a la información falsa que reciba. Concéntrese en la verdad, elimine deudas y rodéese de oportunidades legítimas basadas en hechos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.