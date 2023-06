Horóscopo de hoy: día martes 27 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ed Westwick, 36; Drake Bell, 37; Tobey Maguire, 48; J.J. Abrams, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ser observador enriquecerá su vida ayudándole a tomar mejores decisiones. No sea un seguidor; haga lo que más le gusta. Enorgullézcase de lo que hace y no tema ser diferente. Aprender sobre la marcha le ayudará a construir una base sólida para su futuro. Reduzca sus objetivos para ajustarlos a su presupuesto y asegúrese de poner su esfuerzo donde genere el mayor rendimiento. Sus números son 5, 18, 22, 27, 30, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, creativo y proactivo. Es flexible y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome decisiones basadas en hechos, no en impulsos. Recopile información, escuche, aprenda y prepárese diligentemente para asegurar su éxito. Terminar lo que comienza es vital si tiene la intención de dejar una impresión duradera que conduzca a contactos que ofrezcan oportunidades más significativas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantener la vista en su objetivo es bueno si no descuida los detalles pequeños pero esenciales. Un cambio de planes interrumpirá su horario a menos que tenga un plan de respaldo con expertos que puedan ayudarle a hacer lo mejor que pueda. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no comparta demasiada información. Concéntrese en cómo puede aprovechar su experiencia para ayudarle a estirar su dinero y usar sus contactos y habilidades para aumentar sus ingresos, valor y reputación. Se favorecen el romance y las mejoras en el hogar. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese sus pensamientos y sentimientos, y termine lo que comenzó. No permita que las influencias externas se interpongan entre usted y lo que está tratando de lograr. Confíe en usted mismo y aproveche una oportunidad o un gesto amable. Cambie lo que sea necesario. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): quédese cerca de casa y proteja lo que ha trabajado tan duro para construir. No haga cambios innecesarios ni se haga cargo de más de lo que puede manejar. Haga que el equilibrio, el minimalismo y la integridad sean prioridades antes de negociar su próximo movimiento. Céntrese en el beneficio personal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si trabaja en silencio a puertas cerradas, logrará su objetivo sin interferencias. La información que reciba le dejará preguntándose cómo proceder. Verifique la información antes de tomar una decisión que pueda influir en el resultado de su plan. No se arriesgue. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comuníquese con personas que conozca y en las que confíe para que lo ayuden. Rodéese de personas de calidad que sepan guardar un secreto y terminar las cosas a tiempo. Cuestione cualquier cosa que suene irreal. Despeje su mente y reconsidere su próximo movimiento. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga cambios por la razón correcta. No siga a nadie. Prepare un presupuesto estricto y use sus fondos para diferenciarse de los demás. Esté orgulloso de usted mismo, luzca lo mejor posible y revise las posibilidades. Llame a un experto real, no a alguien que pretenda serlo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a las entradas y salidas en su cuenta bancaria. Alguien le ofrecerá sabiduría, pero antes de confiar y creer en otra persona, considere lo que funciona mejor para usted. Un gesto romántico no tiene por qué ser caro. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable desde el corazón. Exprese lo que quiere y lo que dará a cambio. Preste atención a los cambios a su alrededor y proteja su hogar y sus posesiones de las influencias externas. Trate de estabilizar su vida utilizando medios y métodos alternativos. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no haga promesas vacías. Exponga sus preocupaciones y cómo planea lograr un cambio positivo. La oportunidad de traer más efectivo dependerá de lo que aporte materialmente. El cambio comienza con usted y lo que tiene para ofrecer. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si se mantiene fiel a su hogar y su familia, logrará algo esencial para su supervivencia. Establezca cuánto gana y lo que puede gastar. Tenga un plan y no permita que nadie lo tiente a probar algo arriesgado. Un cambio en el trabajo lo pondrá furioso. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.