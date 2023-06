Horóscopo de hoy: día miércoles 28 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kellie Pickler, 37; John Cusack, 57; Kathy Bates, 75; Mel Brooks, 97.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use sabiamente su tiempo de descanso. Participe en programas o actividades que amplíen su conocimiento y su capacidad de convertir en rutina algo que le gusta hacer. Puede interesarle cambiar la forma en que maneja su dinero, pero no deje sus intereses en manos de otra persona. Tome un papel activo en sus inversiones financieras y avanzará. Evite las empresas conjuntas y los gastos compartidos. Sus números son 6, 19, 21, 27, 35, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, empático y trabajador. Es admirable y demostrativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite situaciones negativas. Continúe con la investigación, verifique los hechos y protéjase de enfermedades o lesiones. Diga no a las solicitudes contraproducentes. Cíñase a su plan de juego y cuídese en primer lugar. No deje que la ira se apodere de usted, lo que obtendrá resultados serán sus acciones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revise su rutina y horarios y ajuste lo que no funciona satisfactoriamente. Al eliminar lo que no es necesario en su vida, podrá prestar más atención a lo que es importante para usted. Llame a alguien que pueda ayudarle a reducir sus deudas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de los asuntos de dinero. Gaste solo en lo que necesita. Una actitud minimalista le ayudará a poner sus finanzas en orden. Ordene su espacio y venda lo que no necesita. No se deje engañar por planes para hacerse rico rápidamente; lo necesario es ahorrar e invertir. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): concéntrese en aquello que es importante para usted. No permita que nadie lo desvíe ni sabotee su esfuerzo. La dedicación y la lealtad ayudarán a superar el quedarse atrás o el haber dejado que alguien le gane la partida. Sea parte de la solución, no del problema. No haga cambios innecesarios. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que lo que otros decidan hacer le arruine el día. Mire hacia adentro y persiga lo que le haga feliz. Cuidarse a usted mismo y esforzarse por vivir un estilo de vida saludable y libre de estrés es lo mejor para usted. Escuche a su corazón y siga sus instintos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque lo que quiere, lleve a cabo los cambios necesarios y haga realidad sus sueños. Visualice las posibilidades y crea que si hay voluntad, hay un camino. La dedicación y el trabajo duro le ayudarán a ganar respeto y a alcanzar su meta. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea un buen samaritano. Su aporte marcará la diferencia, aunque inicialmente las recompensas puedan ser desalentadoras. Reconozca y aléjese de las personas que lo dejarían hacer todo el trabajo y extienda la mano para ayudar a aquellos que aprecian su amabilidad. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): vigile su dinero y sus posesiones. Use su ingenio y encontrará nuevas formas de reducir sus gastos generales y generar más efectivo. Proteja su reputación y estabilice su situación emocional y financiera. Haga de su hogar su refugio. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evalúe detenidamente a sus asociados antes de compartir información. Una vez que determine las intenciones detrás de los gestos, sabrá qué hacer y en quién confiar. La desinformación causará un problema en el hogar. Haga que su buen estado físico sea una prioridad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su aporte marcará la diferencia y lo alentará a adaptarse a lo que está tratando de lograr. Acepte el cambio y, a medida que las cosas se desarrollen descubrirá algo o a alguien que se ajuste a sus planes a largo plazo. La comunicación honesta ayudará a sellar un trato. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche y procese lo que le digan y descubrirá cómo usar la información a su favor. No haga un cambio porque alguien más lo hace. La honestidad es la mejor política si quiere mantener la paz. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): en caso de duda consulte a un experto. La asistencia financiera lo pondrá en el camino correcto y le ayudará a reducir sus gastos generales. La estabilidad le traerá paz mental y la oportunidad de hacer las cosas que lo hacen sentir bien consigo mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.