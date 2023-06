Horóscopo de hoy: día jueves 29 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Camila Mendes, 29; Nicole Scherzinger, 45; Melora Hardin, 56; Gary Busey, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: viva y aprenda. Practique lo que predica y sea fiel a usted mismo y honesto con los demás. Este año concéntrese en la disciplina, los logros y en adaptarse a sus circunstancias. Confíe en su experiencia y en los contactos que nutre; el resultado no lo defraudará. Adopte algo que le haga esforzarse por estar en su mejor momento. No dé por sentado la salud ni el amor. Sus números son 9, 17, 24, 33, 35, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, servicial y decidido. Es reflexivo y sabio.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la comunicación es obligatoria. No adivine, todo lo que debe hacer es preguntar. Infórmese bien y actúe en su favor. Cuanta más información tenga, más amplia será su visión y mayores serán sus posibilidades de éxito. Confíe en usted mismo para hacer lo mejor. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Comuníquese con aquellos con los que puede contar para colaborar y ayudar sin supervisión. Un cambio de actitud le hará la vida más fácil. Defienda sus creencias y dirija su atención en consecuencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a cómo se presenta a sí mismo y a su espacio ante los demás. Hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de que no ha dejado nada al azar ayudará a eliminar cualquier amenaza de interferencia. Quédese cerca de casa y proteja lo que posee y ama. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione, aprenda todo lo que pueda y actúe en consecuencia. Participe en eventos que ofrezcan información sobre cómo navegar por las tendencias. Comparta sus pensamientos y sentimientos, y hable sobre temas que puedan ayudarle a acercarse a alguien a quien ama. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las influencias externas no funcionarán como estaba previsto. Debe trabajar en la superación personal, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio y llevarse bien con las personas a quienes ama. No permita que sus emociones tomen el control, causando fricciones o cambios no deseados en el hogar o en el trabajo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): avance con confianza. Depende de usted lograr un cambio positivo. La comunicación lo mantendrá alejado de los problemas y alentará a otros a apoyar los cambios que desea adoptar. Incorpore más personas y pasatiempos que le brinden alegría. Comparta sus sentimientos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no acepte lo que no puede manejar. Si se coloca en una posición vulnerable, alguien se aprovechará de usted. Concéntrese en lo que puede hacer para mejorar su vida y evitar que otros interfieran con sus planes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): exprese sus intenciones. Un plan que conduzca a la estabilidad y satisfaga su imaginación creativa le ayudará a encontrar su lugar feliz. El cambio comienza por usted; permita que las oportunidades se manifiesten en lugar de esperar a que alguien más lo haga. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): viva y aprenda. Pruebe algo nuevo y descubrirá una manera de convertirlo en un esfuerzo rentable. No confíe en que otros le sugieran lo que es mejor para usted. Cuídese mejor y cambie solo lo que se adapte a sus necesidades. Se favorece el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise los altibajos de su estilo de vida, su vivienda y espacio. Ya es tiempo de un cambio que levante el ánimo y lo tranquilice. Hablar seriamente con alguien cercano a usted le ayudará a decidir su próximo paso. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): respire hondo y piense qué es lo mejor para usted. Concéntrese en cuidarse a sí mismo y a sus seres queridos y elimine cualquier cosa que se interponga entre usted y su felicidad. Desactive las situaciones emocionales antes de que se salgan de control. Reinicie su vida. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): contagie su alegría. Las charlas motivacionales serán bien recibidas y lo acercarán a alguien a quien ama y respeta. Renueve la forma en que maneja su efectivo o lo que hace para ganarse la vida. Es fundamental tomar un camino que tranquilice su alma. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.